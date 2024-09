trendingPhotosDetail

hindi

4073609

Union Budget 2023 Quiz: क्या आप जानते हैं भारत के आम बजट से जुड़े इन सवालों के जवाब

Union Budget 2023 Quiz: बजट में बहुत सी अहम बातें होती हैं लेकिन नीचे दिए इन सवालों का जवाब देकर टेस्ट कीजिए कितनी अच्छी है आपकी General Knowledge.

डीएनए हिंदी: 1 फरवरी 2023 को सुबह 11 बजे संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पांचवीं बार भारत का आम बजट (Union budget) पेश करेंगी. इस मौके पर सभी राजनीतिक दलों से नेता मौजूद रहेंगे. कल के दिन का आम जनता को भी बेसब्री से इंतजार है क्योंकि बजट (Budget 2023) के सामने आने से पता चलेगा कि दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली किन चीजों के दाम बढ़ेगें और किन के कम होंगे. विश्व भर में फैली मंदी की आहट के बीच इस बजट से देश के लोगों की काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं. क्या आपको पता है हर साल पेश होने वाले बजट में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे सभी को जानना चाहिए. आइए देखते हैं आप नीचे दिए हुए कितने सवालों के सही जवाब जानते हैं. आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने आखिरी स्लाइड में सही जवाब मेंशन कर रखें हैं.

1.What's the actual meaning of Budget

1/11 क्या आपको पता है आखिर बजट का सही अर्थ क्या होता है? क्या वो किसी तरह की किताब होती है या कई सारे दस्तावेजों की पोटली? इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन में ही छुपा हुआ है.

2.Where are the budget papers printed

2/11 अगर आपने पहले सवाल का सही जवाब दे दिया है तो चलिए दूसरे सवाल की ओर रुख करते हैं "बजट के पेपर्स कहां प्रिंट किए जाते हैं?"

3.How many parts are there in the budget speech

3/11 इस क्विज का तीसरा और सबसे अहम सवाल, "बजट भाषण के कितने भाग होते हैं?"

4.When is the Finance Bill introduced

4/11 हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस क्विज का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे, हां सवाल थोड़े मुश्किल तो हैं पर ये जरूरी भी हैं. इनसे पता चलता है कि आप अपने देश के बजट को लेकर कितना जानते और समझते हैं. ये रहा इस कड़ी का चौथा सवाल, "वित्त विधेयक कब पेश किया जाता है?"

5.When is the Economic Survey presented

5/11 इकोनॉमिक सर्वे जिसे आर्थिक सर्वे भी कहा जाता है इसमें देश के आर्थिक विकास का सालभर का लेखा-जोखा होता है जिसके आधार पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि बीते 1 साल से अंदर देश की अर्थव्यवस्था किस तरह की रही. इस बात से अबतक तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि इकोनॉमिक सर्वे कब पेश किया जाता है?

6.Who presented the first budget of independent India

6/11 भारत को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन क्या आपको मालूम है कि भारत के आजाद होने के बाद पहला बजट किसने पेश किया था?

7.When was the budget prepared in Hindi for the first time

7/11 इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि भारत में 1974 में पहली बार आजाद भारत का बजट पढ़ा गया पर क्या आप जानते हैं कि "हिंदी में पहली बार बजट कब तैयार हुआ था?"

8.Who presents the budget in the Parliament

8/11 आप सब सोच रहें होंगे कि एक के बाद एक सवाल काफी मुश्किल होते जा रहे हैं तो लीजिए यहां आपके लिए एक आसान सवाल जिसका जवाब पांचवी क्लास के बच्चे को भी पता होता है पर क्या आपको पता है इसका सही उत्तर, "संसद में बजट कौन पेश करता है?"

9.What is the budget related to?

9/11 संसद में जब बजट पढ़ा जाता है तो सरकार बताती है कि आने वाले वर्ष में वह किस सेक्टर पर कितना खर्च करेगी. हर विभाग के लिए बजट अनुमोदित किया जाता है. अगर हम आपसे पूछे कि "बजट किससे संबंधित होता है?" और इस सवाल के लिए ऊपर दिए हुए ऑप्शन में से आपको एक सही उत्तर का चुनाव करना है तो आप किस ऑप्शन का चुनाव करेंगें?

10.With whom is the Economic Survey of India related

10/11 इस क्विज का आखिरी सवाल "भारत का इकोनॉमिक सर्वे किससे संबंधित है?" हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्विज खेलकर मजा आया होगा. आप भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और देखिए वो कितने सवालों के सही जवाब दे पाएं.

11.Right Answers of Budget Quiz 2023