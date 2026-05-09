टैक्स देने में भी नंबर-1 निकले MS Dhoni, बिहार-झारखंड से वसूले गए 20000 करोड़

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मोहम्मद साबिर | May 09, 2026, 04:57 PM IST
1.सबसे बड़े टैक्सपेयर बने एमएस धोनी
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस साल एमएस धोनी ने 38 करोड़ रुपये टैक्स चुकाया है. इसमें सरचार्ज और सेस भी शामिल है. हालांकि धोनी बिहार और झारखंड के सबसे बडे़ टैक्सपेयर बन गए हैं.
2.आयकर विभाग के चीफ कमिश्नर ने दिया बयान
बिहार-झारखंड के आयकर विभाग के चीफ कमिश्नर डॉ. डी. सुधाकर राव ने बताया, "2025-26 के वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार और झारखंड से कुल संग्रह लगभग 20,000 करोड़ रुपये था, जिसमें से 12,000 करोड़ रुपये केवल झारखंड से कलेक्ट किए गए थे. पिछले वित्तीय साल के दौरान एमएस धोनी बिहार और झारखंड को मिलाकर सबसे अधिक व्यक्तिगत टैक्सपेयर थे."
3.धोनी की कितनी है आईपीएल सैलरी?
साल 2019 में एमएस धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. उसके अगले 5 साल तक धोनी ने आईपीएल से मोटी रकम कमाई है. लेकिन आईपीएल नियम के अनुसार, अगर कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल रिटायरमेंट के 5 साल बाद आईपीएल खेलता है, तो उसे बतौर अनकैप्ड प्लेयर खेलना होगा. ऐसे में आईपीएल में इनकैप्ड प्लेयर को 4 करोड़ रुपये सैलरी दी जा सकती है. सीएसके धोनी को बतौर अनकैप्ड प्लेयर 4 करोड़ रुपये देती है.
4.आईपीएल ही नहीं कई तरीकों से होती है धोनी की कमाई?
रिटायरमेंट के बाद एमएस धोनी की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा एंडोर्समेंट से आता है. वो इससे लगभग 70 से 80 करोड़ रुपये कमा लेते हैं. धोनी इस समय करीब 30 ब्रांड से जुड़े हुए हैं. इसके अलावा धोनी कई स्टार्टअप में भी अपना पैसा निवेश करते हैं और साथ ही रांची में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं.
5.सालाना कितनी होती है कमाई?
रिपोर्ट्स के अनुसार, एमएस धोनी ने इस साल आयकर विभाग को 38 करोड़ रुपये का टैक्स भुगतान किया है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, टैक्स के हिसाब से धोनी की सालाना कमाई करीब 95 से 105 करोड़ रुपये तक है.