FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
तमिलनाडु में विजय की TVK को मिला एक और दल का समर्थन, VCK के बाद अब ये पार्टी आई साथ

तमिलनाडु में विजय की TVK को मिला एक और दल का समर्थन, VCK के बाद अब ये पार्टी आई साथ

BJP ने शुभेंदु कैबिनेट में कैसे साधा जातीय समीकरण? समझिए पूरा गणित

BJP ने शुभेंदु कैबिनेट में कैसे साधा जातीय समीकरण? समझिए पूरा गणित

Hantavirus और Norovirus ने दुनियाभर में बढ़ाई टेंशन! कौन-सा वायरस कितना खतरनाक?

Hantavirus और Norovirus ने दुनियाभर में बढ़ाई टेंशन! कौन-सा वायरस कितना खतरनाक?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
टैक्स देने में भी नंबर-1 निकले MS Dhoni, बिहार-झारखंड से वसूले गए 20000 करोड़

टैक्स देने में भी नंबर-1 निकले MS Dhoni, बिहार-झारखंड से वसूले गए 20000 करोड़

1973 में आई Amitabh की वो फिल्म, जिसकी क्रेडिट लेने के लिए सलीम-जावेद ने हायर किया था 1शराबी पेंटर; जानें 53Yr पुरानी ये हैरतंगेज कहानी

1973 में आई Amitabh की वो फिल्म, जिसकी क्रेडिट लेने के लिए सलीम-जावेद ने हायर किया था 1शराबी पेंटर; जानें 53Yr पुरानी ये हैरतंगेज कहानी

Indian Railways Luggage Rules: ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं? हर कोच के लिए है अलग लिमिट, जानिए नियम

Indian Railways Luggage Rules: ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं? हर कोच के लिए है अलग लिमिट, जानिए नियम

HomePhotos

बिजनेस

टैक्स देने में भी नंबर-1 निकले MS Dhoni, बिहार-झारखंड से वसूले गए 20000 करोड़

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान एमएस धोनी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. कैप्टन कूल सिर्फ क्रिकेट में ही नबंर-1 नहीं है, बल्कि वो 2025-26 में टैक्स देने के मामले में भी नंबर-1 है. आयकर विभाग ने इसका खुलासा किया है कि धोनी ने बिहार-झारखंड में सबसे ज्यादा टैक्स भरा है.

मोहम्मद साबिर | May 09, 2026, 04:57 PM IST

1.सबसे बड़े टैक्सपेयर बने एमएस धोनी

सबसे बड़े टैक्सपेयर बने एमएस धोनी
1

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस साल एमएस धोनी ने 38 करोड़ रुपये टैक्स चुकाया है. इसमें सरचार्ज और सेस भी शामिल है. हालांकि धोनी बिहार और झारखंड के सबसे बडे़ टैक्सपेयर बन गए हैं. 
 

Advertisement

2.आयकर विभाग के चीफ कमिश्नर ने दिया बयान

आयकर विभाग के चीफ कमिश्नर ने दिया बयान
2

बिहार-झारखंड के आयकर विभाग के चीफ कमिश्नर डॉ. डी. सुधाकर राव ने बताया, "2025-26 के वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार और झारखंड से कुल संग्रह लगभग 20,000 करोड़ रुपये था, जिसमें से 12,000 करोड़ रुपये केवल झारखंड से कलेक्ट किए गए थे. पिछले वित्तीय साल के दौरान एमएस धोनी बिहार और झारखंड को मिलाकर सबसे अधिक व्यक्तिगत टैक्सपेयर थे." 
 

3.धोनी की कितनी है आईपीएल सैलरी?

धोनी की कितनी है आईपीएल सैलरी?
3

साल 2019 में एमएस धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. उसके अगले 5 साल तक धोनी ने आईपीएल से मोटी रकम कमाई है. लेकिन आईपीएल नियम के अनुसार, अगर कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल रिटायरमेंट के 5 साल बाद आईपीएल खेलता है, तो उसे बतौर अनकैप्ड प्लेयर खेलना होगा. ऐसे में आईपीएल में इनकैप्ड प्लेयर को 4 करोड़ रुपये सैलरी दी जा सकती है. सीएसके धोनी को बतौर अनकैप्ड प्लेयर 4 करोड़ रुपये देती है. 
 

4.आईपीएल ही नहीं कई तरीकों से होती है धोनी की कमाई?

आईपीएल ही नहीं कई तरीकों से होती है धोनी की कमाई?
4

रिटायरमेंट के बाद एमएस धोनी की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा एंडोर्समेंट से आता है. वो इससे लगभग 70 से 80 करोड़ रुपये कमा लेते हैं. धोनी इस समय करीब 30 ब्रांड से जुड़े हुए हैं. इसके अलावा धोनी कई स्टार्टअप में भी अपना पैसा निवेश करते हैं और साथ ही रांची में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करते हैं. 
 

TRENDING NOW

5.सालाना कितनी होती है कमाई?

सालाना कितनी होती है कमाई?
5

रिपोर्ट्स के अनुसार, एमएस धोनी ने इस साल आयकर विभाग को 38 करोड़ रुपये का टैक्स भुगतान किया है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, टैक्स के हिसाब से धोनी की सालाना कमाई करीब 95 से 105 करोड़ रुपये तक है.
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
टैक्स देने में भी नंबर-1 निकले MS Dhoni, बिहार-झारखंड से वसूले गए 20000 करोड़
टैक्स देने में भी नंबर-1 निकले MS Dhoni, बिहार-झारखंड से वसूले गए 20000 करोड़
1973 में आई Amitabh की वो फिल्म, जिसकी क्रेडिट लेने के लिए सलीम-जावेद ने हायर किया था 1शराबी पेंटर; जानें 53Yr पुरानी ये हैरतंगेज कहानी
1973 में आई Amitabh की वो फिल्म, जिसकी क्रेडिट लेने के लिए सलीम-जावेद ने हायर किया था 1शराबी पेंटर; जानें 53Yr पुरानी ये हैरतंगेज कहानी
Indian Railways Luggage Rules: ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं? हर कोच के लिए है अलग लिमिट, जानिए नियम
Indian Railways Luggage Rules: ट्रेन में कितना सामान ले जा सकते हैं? हर कोच के लिए है अलग लिमिट, जानिए नियम
8th Pay Commission: बेसिक सैलरी पर आया नया अपडेट! जानिए कितनी बढ़ेगी आपकी तनख्वाह?
8th Pay Commission: बेसिक सैलरी पर आया नया अपडेट! जानिए कितनी बढ़ेगी आपकी तनख्वाह?
कौन हैं निसिथ प्रमाणिक? जो बने शुभेंदु सरकार के सारथी, जानिए बंगाल कैबिनेट में एंट्री लेने वाले इस मंत्री की एजुकेशन और क्वालिफिकेशन
कौन हैं निसिथ प्रमाणिक? जो बने शुभेंदु सरकार के सारथी, जानिए बंगाल कैबिनेट में एंट्री लेने वाले इस मंत्री की एजुकेशन और क्वालिफिकेशन
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 8 May: कन्या और वृश्चिक वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: मूलांक से जानें आपकी वो आदत, जो दूसरे लोगों को कर देती है आपसे दूर, बढ़ने लगती है Irritation
मूलांक से जानें आपकी वो आदत, जो दूसरे लोगों को कर देती है आपसे दूर, बढ़ने लगती है Irritation
Adhik Maas 2026: इस दिन से शुरू हो जाएगा अधिकमास, भूलकर भी न करें ये गलतियां वरना भुगतना पड़ेगा बुरा अंजाम
इस दिन से शुरू हो जाएगा अधिकमास, भूलकर भी न करें ये गलतियां वरना भुगतना पड़ेगा बुरा अंजाम
Thursday Vrat: मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही सफलता तो गुरुवार को करें ये काम, गुरु बृहस्पति की कृपा से जाग जाएगी किस्मत
मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही सफलता तो गुरुवार को करें ये काम, गुरु बृहस्पति की कृपा से जाग जाएगी किस्मत
Surya Gochar 2026: सूर्य गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, तेजी से बढ़ेंगे इनकम के सोर्स
सूर्य गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, तेजी से बढ़ेंगे इनकम के सोर्स
MORE
Advertisement