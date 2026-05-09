टैक्स देने में भी नंबर-1 निकले MS Dhoni, बिहार-झारखंड से वसूले गए 20000 करोड़

3 . धोनी की कितनी है आईपीएल सैलरी?

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साल 2019 में एमएस धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. उसके अगले 5 साल तक धोनी ने आईपीएल से मोटी रकम कमाई है. लेकिन आईपीएल नियम के अनुसार, अगर कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल रिटायरमेंट के 5 साल बाद आईपीएल खेलता है, तो उसे बतौर अनकैप्ड प्लेयर खेलना होगा. ऐसे में आईपीएल में इनकैप्ड प्लेयर को 4 करोड़ रुपये सैलरी दी जा सकती है. सीएसके धोनी को बतौर अनकैप्ड प्लेयर 4 करोड़ रुपये देती है.

