क्यों खास है INSV Kaundinya की यात्रा? पांचवीं सदी के जहाज की तर्ज पर बना 'कौंडिन्य' ओमान हुआ रवाना, PM मोदी ने दिया खास संदेश

एकतरफा कहानी चलाई... उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुलदीप सेंगर की बेटी का बड़ा बयान, समझिए पूरा मामला

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इस गेंदबाज ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले बने इकलौते खिलाड़ी

नए कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15,000 रुपये

8वें वेतन आयोग में लेवल 1 से 18 तक किस अधिकारी की सैलरी कितनी बढ़ेगी? यहां देखें पूरी डिटेल

2025 में विराट कोहली ने बनाए ये 5 महारिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड के लिए लगे 18 साल

बिजनेस

EPFO: नए कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15,000 रुपये

अगर आप पहली बार नौकरी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए राहत और उत्साह लेकर आई है. केंद्र सरकार ने नए कर्मचारियों को आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत सीधे प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. 

राजा राम | Dec 29, 2025, 09:53 PM IST

1.युवाओं को 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVRY) के तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. यह राशि उन कर्मचारियों को मिलेगी जो पहली बार EPFO के तहत पंजीकृत होंगे.

2.लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा

मंत्रालय के अनुसार, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका नाम पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में दर्ज होगा. यानी जो कर्मचारी पहले कभी EPFO से नहीं जुड़े हैं, वही इसके पात्र होंगे.

3.पात्र पाए जाने पर राशि दी जाएगी

जैसे ही कोई नया कर्मचारी नौकरी जॉइन करता है और उसका PF अकाउंट खुलता है, वह EPFO में रजिस्ट्रेशन की श्रेणी में आ जाता है. इसके बाद पात्र पाए जाने पर सरकार की ओर से यह इंसेंटिव राशि दी जाएगी. 
 

4.कैसे करें रजिस्टर

इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. इच्छुक उम्मीदवार pmvry.labour.gv.in वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और घर बैठे आवेदन कर सकते हैं. 

5.रजिस्टर्ड कर्मचारियों के लिए भी राहत की खबर

वहीं, पहले से EPFO में रजिस्टर्ड कर्मचारियों के लिए भी राहत की खबर है. नए नियमों के तहत PF निकासी की प्रक्रिया को आसान किया गया है और भविष्य में EPFO एटीएम कार्ड से निकासी की सुविधा भी शुरू की जा सकती है. 
 

6.नौकरी छूटने पर कर्मचारी तुरंत 75 प्रतिशत PF निकाल सकता है

EPFO नियमों के अनुसार, नौकरी छूटने पर कर्मचारी तुरंत 75 प्रतिशत PF निकाल सकता है, जबकि 12 महीने की बेरोजगारी के बाद शेष राशि भी निकाली जा सकती है. इसके अलावा शादी, घर खरीदने, बच्चों की पढ़ाई या गंभीर बीमारी जैसी जरूरतों के लिए तय शर्तों के साथ PF से पैसा निकालने की अनुमति भी दी गई है.

