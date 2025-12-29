EPFO: नए कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15,000 रुपये

6 . नौकरी छूटने पर कर्मचारी तुरंत 75 प्रतिशत PF निकाल सकता है

EPFO नियमों के अनुसार, नौकरी छूटने पर कर्मचारी तुरंत 75 प्रतिशत PF निकाल सकता है, जबकि 12 महीने की बेरोजगारी के बाद शेष राशि भी निकाली जा सकती है. इसके अलावा शादी, घर खरीदने, बच्चों की पढ़ाई या गंभीर बीमारी जैसी जरूरतों के लिए तय शर्तों के साथ PF से पैसा निकालने की अनुमति भी दी गई है.