Horoscope 2 March: कैसा रहेगा आपके लिए आज सोमवार का दिन? यहां पढ़ें आज का राशिफल

'दिल्ली में बेटियों को मिलेगा आर्थिक सुरक्षा कवच, गरीब भी बनेगी लखपति...', दिल्ली सरकार की नई योजना

Cardiovascular Surgeon ने बताया कितनी बार चेक कराएं BP, साइलेंट किलर से बचने का ये है आसान तरीका

T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज, संजू सैमसन ने तोड़ा विराट-रोहित का रिकॉर्ड

T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम इंडिया के 5 सबसे बड़े रन चेज, वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने रचा इतिहास

EPFO Refund New Rule: किन लोगों के PF अकाउंट्स में आएंगे ₹30.52 करोड़, कहीं आपका भी खाता तो नहीं?

बिजनेस

EPFO Refund New Rule: किन लोगों के PF अकाउंट्स में आएंगे ₹30.52 करोड़, कहीं आपका भी खाता तो नहीं?

PF Refund New Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने नियमों में थोड़ा बदलाव किया है. जिसका फायदा 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलने वाला है. इन कर्मचारियों के खाते में 30 करोड़ रुपये ज्यादा की राशि जल्द ही आने वाली है.

रईश खान | Mar 01, 2026, 10:50 PM IST

7 लाख पीएफ अकाउंट्स में आएगा पैसा

7 लाख पीएफ अकाउंट्स में आएगा पैसा
1

दरअसल, Employees’ Provident Fund Organisation यानी EPFO ने उन 7 लाख निष्क्रिय PF खातों में पैसा वापस करने जा रहा है, जो लंबे समय से निष्क्रिय पड़े थे. (Image- Social Media)
 

निष्क्रिय खातों में कितने रुपये का बैलेंस?

निष्क्रिय खातों में कितने रुपये का बैलेंस?
2

ईपीएफओ ने बताया कि 7 लाख से ज्यादा ऐसे खाते हैं, जिनमें पिछले 3 साल से कोई पैसा जमा नहीं हुआ. इनमें किसी में 1,000 रुपये तो किसी में उससे कम बैलेंस पड़ा है. इन पीएफ अकाउंट्स में कुल 30 करोड़ 52 लाख रुपये की राशि है. (Image- Social Media)
 

किसका है पैसा?

किसका है पैसा?
3

यह खाते उन कर्मचारियों के हैं, जिन्होंने चंद दिन नौकरी करके छोड़ दी और PF क्लेम नहीं किया. कम पैसा होने की वजह से कुछ लोगों ने ईपीएफओ की दफ्तर जाना भी मुनासिब नहीं समझा.(Image- Social Media)
 

क्लेम फॉर्म भरने की जरूरत नहीं

क्लेम फॉर्म भरने की जरूरत नहीं
4

EPFO ने बताया कि यह राशि बिना किसी कागजी कार्रवाई के उन खाताधारकों के बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर कर दी जाएगी. इसके लिए उनको क्लेम फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी. (Image- Social Media)
 

ऑटोमैटिक बैंक खाते में पहुंचेगा पैसा

ऑटोमैटिक बैंक खाते में पहुंचेगा पैसा
5

यह कदम उन खाताधारकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो पीएफ अकाउंट से अपना पैसा नहीं निकलवा पाए थे. ऑटोमैटिक ही उनके खाते में रकम पहुंच जाएगी. (Image- Social Media)
 

कुल कितने निष्क्रिय PF खाते?

कुल कितने निष्क्रिय PF खाते?
6

ईपीएफओ के मुताबिक, कुल 31 लाख 86 हजार से निष्क्रिय खाते हैं. इनमें कुल 20,903 करोड़ रुपये जमा हैं. फिलहाल 1,000 रुपये कम राशि वालों का पैसा लौटाया जाएगा. जिनकी कुल संख्या लगभग 7 लाख है. इसके बाद अन्य निष्क्रिय अकाउंट्स का निपटारा किया जाएगा. (Image- Social Media)
 

