EPFO Refund New Rule: किन लोगों के PF अकाउंट्स में आएंगे ₹30.52 करोड़, कहीं आपका भी खाता तो नहीं?

2 . निष्क्रिय खातों में कितने रुपये का बैलेंस?

ईपीएफओ ने बताया कि 7 लाख से ज्यादा ऐसे खाते हैं, जिनमें पिछले 3 साल से कोई पैसा जमा नहीं हुआ. इनमें किसी में 1,000 रुपये तो किसी में उससे कम बैलेंस पड़ा है. इन पीएफ अकाउंट्स में कुल 30 करोड़ 52 लाख रुपये की राशि है. (Image- Social Media)

