EPFO Refund New Rule: किन लोगों के PF अकाउंट्स में आएंगे ₹30.52 करोड़, कहीं आपका भी खाता तो नहीं?

रईश खान | Mar 01, 2026, 10:50 PM IST
1.7 लाख पीएफ अकाउंट्स में आएगा पैसा
दरअसल, Employees’ Provident Fund Organisation यानी EPFO ने उन 7 लाख निष्क्रिय PF खातों में पैसा वापस करने जा रहा है, जो लंबे समय से निष्क्रिय पड़े थे. (Image- Social Media)
2.निष्क्रिय खातों में कितने रुपये का बैलेंस?
ईपीएफओ ने बताया कि 7 लाख से ज्यादा ऐसे खाते हैं, जिनमें पिछले 3 साल से कोई पैसा जमा नहीं हुआ. इनमें किसी में 1,000 रुपये तो किसी में उससे कम बैलेंस पड़ा है. इन पीएफ अकाउंट्स में कुल 30 करोड़ 52 लाख रुपये की राशि है. (Image- Social Media)
3.किसका है पैसा?
यह खाते उन कर्मचारियों के हैं, जिन्होंने चंद दिन नौकरी करके छोड़ दी और PF क्लेम नहीं किया. कम पैसा होने की वजह से कुछ लोगों ने ईपीएफओ की दफ्तर जाना भी मुनासिब नहीं समझा.(Image- Social Media)
4.क्लेम फॉर्म भरने की जरूरत नहीं
EPFO ने बताया कि यह राशि बिना किसी कागजी कार्रवाई के उन खाताधारकों के बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर कर दी जाएगी. इसके लिए उनको क्लेम फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी. (Image- Social Media)
5.ऑटोमैटिक बैंक खाते में पहुंचेगा पैसा
यह कदम उन खाताधारकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो पीएफ अकाउंट से अपना पैसा नहीं निकलवा पाए थे. ऑटोमैटिक ही उनके खाते में रकम पहुंच जाएगी. (Image- Social Media)
6.कुल कितने निष्क्रिय PF खाते?
ईपीएफओ के मुताबिक, कुल 31 लाख 86 हजार से निष्क्रिय खाते हैं. इनमें कुल 20,903 करोड़ रुपये जमा हैं. फिलहाल 1,000 रुपये कम राशि वालों का पैसा लौटाया जाएगा. जिनकी कुल संख्या लगभग 7 लाख है. इसके बाद अन्य निष्क्रिय अकाउंट्स का निपटारा किया जाएगा. (Image- Social Media)