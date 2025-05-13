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EPFO Pension: प्राइवेट कर्मचारियों को कब और कितनी मिलेगी पेंशन? समझ लें, वरना हो जाएगा नुकसान

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EPFO Pension: प्राइवेट कर्मचारियों को कब और कितनी मिलेगी पेंशन? समझ लें, वरना हो जाएगा नुकसान

EPS-95 यानी Employees Pension Scheme 1995 एक सरकारी पेंशन योजना है. EPFO द्वारा किए गए नियमों में बदलावों और अदालती फैसलों के कारण इस योजना को समझना थोड़ा जटिल हो गया है. लेकिन आज हम आपके इस योजना से जुड़े हर भ्रम को दूर कर देंगे.

रईश खान | Mar 19, 2026, 12:00 AM IST

1.कर्मचारियों के लिए EPS इतनी महत्वपूर्ण क्यों?

कर्मचारियों के लिए EPS इतनी महत्वपूर्ण क्यों?
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EPFO Pension News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की EPS पेंशन योजना प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा है, जो उनके बुढ़ापे के लिए बड़ा सहारा मानी जाती है. PF कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने कटता है और उनके पासबुक में ब्याज समेत दिखता भी है, लेकिन पेंशन के कॉलम में जाते ही कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है. उनको यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि पेंशन कब मिलेगी? कितनी मिलेगी और किन शर्तों के तहत प्राप्त होगी? 
 

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2.पेंशन पाने के लिए दो महत्वपूर्ण शर्तें

पेंशन पाने के लिए दो महत्वपूर्ण शर्तें
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EPS के तहत मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए दो महत्वपूर्ण योग्यताएं पूरी होनी चाहिए. पहली कर्मचारी की पेंशन योग्य सेवा अवधि कम से कम 10 वर्ष पूरी होनी चाहिए. दूसरी, उसकी आयु 58 वर्ष होनी चाहिए. यहां पेंशन योग्य सेवा अवधि से तात्पर्य उस अवधि से है, जिसके दौरान नियोक्ता ने EPS में अंशदान (Contribution) किया है. केवल वही सेवा अवधि गिनी जाएगी जिसके दौरान PF का पूरा पैसा निकाले बिना उसे स्थानांतरित किया गया हो. यानी 10 साल से कम सेवा अवधि वाले कर्मचारी आजीवन मासिक पेंशन के पात्र नहीं हैं. (AI generated images)

3.पेंशन खाते में कैसे जमा होता है पैसा?

पेंशन खाते में कैसे जमा होता है पैसा?
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नियोक्ता द्वारा कर्मचारी की ओर से भुगतान किए गए PF अंशदान का 8.33 प्रतिशत हिस्सा EPS खाते में जाता है. हालांकि, यह अंशदान एक विशिष्ट वेतन सीमा के आधार पर गणना किया जाता है. वास्तविक वेतन अधिक होने पर भी, पेंशन की गणना उस सीमा से आगे नहीं बढ़ती है. यही कारण है कि उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी पेंशन राशि सीमित रहती है. सामान्य निवेश की तरह ईपीएस में वृद्धि की कोई संभावना नहीं है.
 

4.पेंशन शुरू करने का सही समय

पेंशन शुरू करने का सही समय
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अगर आप 58 वर्ष की आयु से पहले पेंशन लेना चाहते हैं, तो इससे कर्मचारी की मासिक आय प्रभावित होगी. यदि आप 50 वर्ष की आयु के बाद पेंशन लेते हैं, तो इसे शीघ्र पेंशन माना जाता है. ऐसे मामलों में मिलने वाली पेंशन की राशि स्थायी रूप से कम हो जाएगी. एक बार राशि कम हो जाने पर भविष्य में इसे बढ़ाने की कोई संभावना नहीं रहती. दूसरी ओर अगर आप 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन लेने में देरी करते हैं और 60 वर्ष की आयु तक प्रतीक्षा करते हैं, तो आपको थोड़ी अधिक पेंशन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा. इससे यह स्पष्ट होता है कि पेंशन शुरू करने का समय कितना महत्वपूर्ण है.
 

TRENDING NOW

5.ये कर्मचारी नहीं होंगे पेंशन के हकदार

ये कर्मचारी नहीं होंगे पेंशन के हकदार
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अगर कोई कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी होने से पहले नौकरी छोड़ देता है, तो स्थिति बिल्कुल अलग होती है. ऐसे कर्मचारी मासिक पेंशन के हकदार नहीं होते. ऐसे मामलों में, EPFO ​​केवल एकमुश्त निकासी की सुविधा प्रदान करता है. यह राशि सेवा सारणी के आधार पर गणना की जाती है. सेवा के वर्षों की संख्या के अनुसार एक कारक निर्धारित किया जाता है और इसे पेंशन योग्य वेतन से गुणा किया जाता है. यह राशि आमतौर पर सीमित होती है. यह आजीवन पेंशन की तुलना में केवल एक अस्थायी लाभ है.
 

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