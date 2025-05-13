EPFO Pension: प्राइवेट कर्मचारियों को कब और कितनी मिलेगी पेंशन? समझ लें, वरना हो जाएगा नुकसान

4 . पेंशन शुरू करने का सही समय

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अगर आप 58 वर्ष की आयु से पहले पेंशन लेना चाहते हैं, तो इससे कर्मचारी की मासिक आय प्रभावित होगी. यदि आप 50 वर्ष की आयु के बाद पेंशन लेते हैं, तो इसे शीघ्र पेंशन माना जाता है. ऐसे मामलों में मिलने वाली पेंशन की राशि स्थायी रूप से कम हो जाएगी. एक बार राशि कम हो जाने पर भविष्य में इसे बढ़ाने की कोई संभावना नहीं रहती. दूसरी ओर अगर आप 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन लेने में देरी करते हैं और 60 वर्ष की आयु तक प्रतीक्षा करते हैं, तो आपको थोड़ी अधिक पेंशन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा. इससे यह स्पष्ट होता है कि पेंशन शुरू करने का समय कितना महत्वपूर्ण है.

