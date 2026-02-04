EPFO News: प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ा अलर्ट, PF ब्याज दरों में कटौती के संकेत, यहां जानिए पूरी डिटेल

7 . बदलाव की उम्मीद की जा रही है

इसी CBT बैठक में एक और बड़ा मुद्दा चर्चा में रह सकता है. EPFO के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने पर विचार किया जा सकता है. यह सीमा वर्ष 2014 से अब तक नहीं बदली गई है.गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में EPFO को चार महीने के भीतर वेतन सीमा पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था. बढ़ती महंगाई और वेतन स्तर के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी अनिवार्य पीएफ कवरेज से बाहर हो गए हैं, जिसे लेकर अब नीति स्तर पर बदलाव की उम्मीद की जा रही है.