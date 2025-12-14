EPFO: PF ट्रांसफर को लेकर मिलने वाली है बड़ी राहत, खत्म होगा कर्मचारियों का बड़ा झंझट

2 . नई ऑटोमैटिक व्यवस्था

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द ही पीएफ ट्रांसफर के लिए नई ऑटोमैटिक व्यवस्था लागू करने जा रहा है. इसके तहत जैसे ही कोई कर्मचारी नई नौकरी ज्वॉइन करेगा, उसका पुराना पीएफ बैलेंस अपने आप नए खाते में स्थानांतरित हो जाएगा. इसके लिए किसी तरह का आवेदन या दावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.