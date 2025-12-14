EPFO: PF ट्रांसफर को लेकर मिलने वाली है बड़ी राहत, खत्म होगा कर्मचारियों का बड़ा झंझट

बिजनेस
राजा राम | Dec 14, 2025, 10:03 PM IST
1.लंबे समय से कर्मचारियों के लिए परेशानी का कारण
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया समस्या को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधी राहत मिलेगी.
2.नई ऑटोमैटिक व्यवस्था
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द ही पीएफ ट्रांसफर के लिए नई ऑटोमैटिक व्यवस्था लागू करने जा रहा है. इसके तहत जैसे ही कोई कर्मचारी नई नौकरी ज्वॉइन करेगा, उसका पुराना पीएफ बैलेंस अपने आप नए खाते में स्थानांतरित हो जाएगा. इसके लिए किसी तरह का आवेदन या दावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
3.ट्रांसफर की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी
अब तक पीएफ ट्रांसफर के लिए पुराने नियोक्ता की मंजूरी जरूरी होती थी. कई बार देरी के कारण कर्मचारियों का पैसा अटका रहता था. नई व्यवस्था में नियोक्ता की भूमिका खत्म कर दी गई है, जिससे ट्रांसफर की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी.
4.यह प्रक्रिया कुछ ही दिनों में पूरी हो सकेगी
इस बदलाव से कर्मचारियों को फॉर्म भरने और दस्तावेजों के सत्यापन जैसी झंझटों से भी मुक्ति मिलेगी. पहले जहां पीएफ ट्रांसफर में कई हफ्ते या महीने लग जाते थे, वहीं अब यह प्रक्रिया कुछ ही दिनों में पूरी हो सकेगी.
5.आर्थिक नुकसान की आशंका भी खत्म हो जाएगी
स्वचालित ट्रांसफर का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पीएफ राशि पर मिलने वाला ब्याज बिना रुके जारी रहेगा. देरी की वजह से होने वाले आर्थिक नुकसान की आशंका भी खत्म हो जाएगी.
6.करोड़ों कामकाजी लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का मानना है कि यह कदम कर्मचारियों को मानसिक तनाव से राहत देगा और उनकी सेवानिवृत्ति से जुड़ी बचत को और मजबूत बनाएगा. यह बदलाव देश के करोड़ों कामकाजी लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगा.