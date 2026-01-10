FacebookTwitterYoutubeInstagram
सेहत के लिए ही खतरनाक नहीं, त्वचा को आपकी सोच से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बूढ़ा कर रहा Air pollution, इससे कैसे निपटें?

क्या है आर्टिकल 32? जिसके तहत ED ने I-PAC मामले में सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

इस राज्य के 10 लाख छात्रों को फ्री में मिलेंगे लैपटॉप, फरवरी से पहले सरकार योजना को करेगी सकार

बिजनेस

EPFO: फॉर्म 19 और 10C भरने की झंझट खत्म! अब चुटकियों में निकलेगा PF का पैसा, जानें ईपीएफओ का नया अपडेट

PF Withdrawal By UPI: ईपीएफओ को पीएफ का पैसा निकालने के लिए बहुत जल्द यूपीआई की सुविधा शुरू करने जा रहा है. जानिए किन UPI Apps पर सुविधा मिलेगी.

रईश खान | Jan 10, 2026, 06:07 PM IST

1.PF निकालने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है?

1

देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों का पैसा पीएफ अकाउंट (PF Account) में जमा है. जिसे निकालने के लिए कर्मचारियों को लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है फॉर्म 19 और फॉर्म 10C जैसे फॉर्म भरे जाते हैं. फिर वेरिफिकेशन के बाद उनके खाते में पैसा आता है.

2.EPFO करने जा रहा बड़ा बदलाव

2

इस प्रोसेस में कई दिन का समय लग जाता है. लेकिन अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है. जिससे कर्मचारियों को कई दिनों तक पीएफ के पैसे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. चुटकियों में उनका पैसा सीधे खाते में आ सकेगा.

3.UPI से निकाल सकेंगे पीएफ

3

दरअसल, EPFO अपनी सेवाओं में UPI ((यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) की सुविधा जोड़ने जा रहा है. जिससे आप पीएफ का पैसा तुरंत निकाल सकेंगे. यह सुविधा EPFO 3.0 के तहत शुरू की जा रही है. जिसका उद्देश्य पीएफ सेवाओं को तेज बनाना है.

4.कब शुरू हो रही यूपीआई पीएफ सुविधा

4

ईपीएफओ के सूत्रों के अनुसार, यूपीआई की यह नई व्यवस्था मार्च-अप्रैल तक लागू की जा सकती है. EPFO ने इसके लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ पार्टनरशिप की है.

5.किन यूपीआई ऐप्स पर मिलेगा PF निकालने का ऑप्शन?

5

शुरुआत में यह सुविधा सरकारी 'भीम ऐप' (BHIM App) उपलब्ध होगी. इसके बाद अन्य यूपीआई प्लेटफॉर्म्स पर शुरू की जाएगी. UPI के जरिए पीएफ का पैसा निकालने के लिए यूजर को रिक्वेस्ट डालनी होगी. कितना पैसा निकालना है, वह मेंशन करना होगा. इसके बाद चंद सेकंड के वेरिफिकेशन के बाद पैसा अकाउंट में आ जाएगा.

6.UPI से क्लेम प्रोसेस सिस्टम होगा आसान

6

ईपीएफओ का कहना है कि इस सिस्टम से क्लेम प्रोसेस में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा. यूजर की ट्रैकिंग भी आसान हो जाएगी. वर्तमान व्यवस्था में 5 लाख तक के क्लेम को 'ऑटो-मोड’ में निपटाने में कम से कम 3 दिन का समय लग जाता है. अगर पैसा ज्यादा है तो समय ज्यादा लगता है, लेकिन नई UPI व्यवस्था यह परेशानी खत्म कर देगी.

