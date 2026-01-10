EPFO: फॉर्म 19 और 10C भरने की झंझट खत्म! अब चुटकियों में निकलेगा PF का पैसा, जानें ईपीएफओ का नया अपडेट

6 . UPI से क्लेम प्रोसेस सिस्टम होगा आसान

ईपीएफओ का कहना है कि इस सिस्टम से क्लेम प्रोसेस में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा. यूजर की ट्रैकिंग भी आसान हो जाएगी. वर्तमान व्यवस्था में 5 लाख तक के क्लेम को 'ऑटो-मोड’ में निपटाने में कम से कम 3 दिन का समय लग जाता है. अगर पैसा ज्यादा है तो समय ज्यादा लगता है, लेकिन नई UPI व्यवस्था यह परेशानी खत्म कर देगी.