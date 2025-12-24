पेंशन कटौती को लेकर कर्मचारियों की चिंता खत्म, EPFO ने जारी की नई गाइडलाइंस

बिजनेस
राजा राम | Dec 24, 2025, 03:41 PM IST
1.कर्मचारी पेंशन योजना जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर बड़ा स्पष्टीकरण दिया है. नए सर्कुलर में बताया गया है कि कंपनियों की गलती से अगर पेंशन योगदान गलत खाते में चला गया है, तो उसे कैसे सुधारा जाएगा.
2.कई मामलों में चूक सामने आई है
EPFO के अनुसार, कई मामलों में नियोक्ताओं से दो तरह की चूक सामने आई है. पहली, ऐसे कर्मचारियों के EPS खाते में पैसा जमा कर दिया गया, जो पेंशन योजना के पात्र ही नहीं थे.
3.पेंशन रिकॉर्ड पर असर पड़ने की आशंका थी
दूसरी गलती उन कर्मचारियों से जुड़ी है, जो EPS के हकदार थे, लेकिन उनका पेंशन अमाउंट PF खाते में चला गया. इससे उनके पेंशन रिकॉर्ड पर असर पड़ने की आशंका थी.
4.पूरी राशि सही PF खाते में ट्रांसफर होगी
EPFO ने साफ किया है कि अगर किसी अयोग्य कर्मचारी के EPS खाते में पैसा जमा हो गया है, तो उस रकम की दोबारा गणना की जाएगी. ब्याज जोड़कर पूरी राशि सही PF खाते में ट्रांसफर होगी.
5.पेंशन सर्विस पीरियड भी अपडेट किया जाएगा
इसके साथ ही, गलती से जोड़ा गया पेंशन सर्विस पीरियड रिकॉर्ड से हटाया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न हो. वहीं, जिन कर्मचारियों का EPS योगदान गलती से PF में चला गया, उनके मामले में ब्याज सहित सही रकम EPS खाते में भेजी जाएगी. साथ ही, उनका पेंशन सर्विस पीरियड भी अपडेट किया जाएगा.
6.उचित एडजस्टमेंट किया जाएगा
अगर इस दौरान कोई नॉन-कंट्रीब्यूटरी पीरियड (NCP) रहा है, तो उसका भी उचित एडजस्टमेंट किया जाएगा. EPFO ने भरोसा दिलाया है कि इन सुधारों से कर्मचारियों को कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा. सही EPS रिकॉर्ड रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन और अन्य लाभों के लिए बेहद अहम है.