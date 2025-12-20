EPFO के इस फैसले से कर्मचारियों को सीधा फायदा, EDLI क्लेम को लेकर बड़ा अपडेट

बिजनेस
राजा राम | Dec 20, 2025, 10:43 PM IST
1.नौकरीपेशा कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिलेगा लाभ
EPFO ने दिसंबर 2025 में जारी अपने नए सर्कुलर के जरिए एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम के नियमों को सरल बना दिया है. इसका सीधा फायदा लाखों नौकरीपेशा कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिलेगा.
2.कर्मचारियों के परिवार EDLI क्लेम से वंचित रह जाते थे
3.नया नियम क्या है
नए नियमों के अनुसार, यदि कर्मचारी शुक्रवार को पुरानी नौकरी छोड़ता है और सोमवार को नई कंपनी जॉइन करता है, तो बीच के वीकेंड को सर्विस में अंतर नहीं माना जाएगा. इससे ‘लगातार सेवा’ की शर्त पूरी मानी जाएगी.
4.रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे भी अब सर्विस ब्रेक की श्रेणी में नहीं आएंगे
EPFO ने यह भी स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय अवकाश, गजेटेड हॉलीडे, राज्य सरकार की छुट्टियां और रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे भी अब सर्विस ब्रेक की श्रेणी में नहीं आएंगे.
5.60 दिन तक का अंतर भी स्वीकार्य
प्रशासनिक मजबूरियों के चलते जॉइनिंग डेट आगे बढ़ने की स्थिति में भी कर्मचारी की सर्विस सुरक्षित रहेगी. यहां तक कि अलग-अलग EPF कवर वाली नौकरियों के बीच 60 दिन तक का अंतर भी स्वीकार्य होगा.
6.न्यूनतम बीमा राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये
इसके साथ ही EDLI के तहत न्यूनतम बीमा राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है. यह राशि तब भी मिलेगी, जब कर्मचारी की 12 महीने की सर्विस पूरी न हुई हो.
7.तकनीकी अड़चनों को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम
कम पीएफ बैलेंस वाले कर्मचारियों के परिवारों को भी अब कम से कम तय राशि मिलने की गारंटी दी गई है. EPFO का यह फैसला सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और तकनीकी अड़चनों को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.