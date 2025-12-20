EPFO के इस फैसले से कर्मचारियों को सीधा फायदा, EDLI क्लेम को लेकर बड़ा अपडेट

7 . तकनीकी अड़चनों को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम

7

कम पीएफ बैलेंस वाले कर्मचारियों के परिवारों को भी अब कम से कम तय राशि मिलने की गारंटी दी गई है. EPFO का यह फैसला सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और तकनीकी अड़चनों को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.