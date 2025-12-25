FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारतीय सेना ने सोशल मीडिया को लेकर जारी की नई गाइडलाइन, अधिकारियों और जवानों के लिए बदले नियम

कलयुगी बेटे की शर्मनाक हरकत, आरी से मां-बाप के किए 6 टुकड़े, अब नदी में बॉडी पार्ट्स खोज रही पुलिस

क्या बच्चों को हर दिन दूध देना होता है सही, जानें इसका सही समय और कितनी होनी चाहिए इसकी मात्रा

Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ! 

नए साल में EPFO खाताधारकों को राहत, पैसा निकालना होगा और आसान

Good Readers: अच्छे रीडर की पहचान होती हैं ये 5 आदतें, नहीं पढ़ते हैं किताबें तो भी जान लें 

बिजनेस

नए साल में EPFO खाताधारकों को राहत, पैसा निकालना होगा और आसान

नए साल में नौकरीपेशा लोगों के लिए EPF से जुड़ी बड़ी राहत सामने आई है. EPFO ने विड्रॉल प्रक्रिया को सरल बनाते हुए नियमों को दोबारा व्यवस्थित किया है, ताकि कर्मचारी जरूरत के वक्त बिना तकनीकी उलझनों के अपने पैसे तक पहुंच सकें. 

Dec 25, 2025, 05:35 PM IST

1.EPF निकासी से जुड़े नियमों में बदलाव

EPF निकासी से जुड़े नियमों में बदलाव
1

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने EPF निकासी से जुड़े नियमों में बदलाव कर उन्हें ज्यादा व्यावहारिक बना दिया है. इसका सीधा फायदा करोड़ों सैलरीड कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें अब क्लेम फाइल करते समय जटिल नियमों से नहीं जूझना पड़ेगा. 



2.पहले EPF विड्रॉल के लिए कई तरह की श्रेणियां थीं

पहले EPF विड्रॉल के लिए कई तरह की श्रेणियां थीं
2

पहले EPF विड्रॉल के लिए कई तरह की श्रेणियां थीं, जिससे सही विकल्प चुनना मुश्किल हो जाता था. नई व्यवस्था में नियमों को सीमित कैटेगरी में समेट दिया गया है, जिससे प्रक्रिया ज्यादा स्पष्ट हो गई है.
 

3.ऑनलाइन आवेदन के दौरान गलती की संभावना भी कम होगी

ऑनलाइन आवेदन के दौरान गलती की संभावना भी कम होगी
3

EPFO के अनुसार, जरूरत आधारित, आवास संबंधी और विशेष परिस्थितियों में निकासी के नियमों को अलग-अलग परिभाषित किया गया है. इससे ऑनलाइन आवेदन के दौरान गलती की संभावना भी कम होगी.

4.विशेष स्थितियों में खाताधारक पूरा EPF अमाउंट निकाल सकता है

विशेष स्थितियों में खाताधारक पूरा EPF अमाउंट निकाल सकता है
4

कुछ विशेष स्थितियों में खाताधारक पूरा EPF अमाउंट निकाल सकता है.  रिटायरमेंट की उम्र पूरी होने, VRS लेने या स्थायी रूप से काम करने में असमर्थ होने पर यह सुविधा उपलब्ध रहेगी.
 

5.नौकरी छूटने की स्थिति में भी राहत

नौकरी छूटने की स्थिति में भी राहत
5

नौकरी छूटने की स्थिति में भी राहत दी गई है. कर्मचारी तय समयावधि के बाद अपने फंड का बड़ा हिस्सा निकाल सकता है, जिससे बेरोजगारी के दौरान आर्थिक दबाव कम हो सके. 

6.PF बैलेंस का बड़ा हिस्सा निकाल सकेंगे

PF बैलेंस का बड़ा हिस्सा निकाल सकेंगे
6

आंशिक निकासी को लेकर भी नियम स्पष्ट किए गए हैं. लंबे समय से सेवा कर रहे कर्मचारी घर खरीदने, निर्माण या लोन चुकाने के लिए PF बैलेंस का बड़ा हिस्सा निकाल सकेंगे. 
 

7. परिवार के इलाज के लिए किसी भी समय फंड का इस्तेमाल

परिवार के इलाज के लिए किसी भी समय फंड का इस्तेमाल
7

मेडिकल खर्च के लिए EPF निकासी को सबसे ज्यादा लचीला रखा गया है. कर्मचारी अपने या परिवार के इलाज के लिए किसी भी समय फंड का इस्तेमाल कर सकता है. 

8.टैक्स के नजरिए से भी नियम जस के तस

टैक्स के नजरिए से भी नियम जस के तस
8

टैक्स के नजरिए से भी नियम जस के तस हैं. पांच साल की निरंतर सेवा के बाद EPF से निकाली गई राशि टैक्स-फ्री रहती है, जबकि इससे पहले निकासी पर कर नियम लागू होंगे. 
 

