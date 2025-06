6 . EPF Members Can Self Update their Profiles

6

अब कर्मचारी अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, जन्मतिथि, जेंडर आदि खुद ही अपडेट कर सकेंगे. इसके लिए आधार और UAN का लिंक होना ज़रूरी है. पहले प्रोफाइल अपडेट के लिए एम्प्लॉयर के वेरिफिकेशन और फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी. (फोटो- कैन्वा)