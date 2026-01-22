EPFO 3.0: PF से जुड़ी सेवाओं में बड़ा बदलाव, बैंकिंग सिस्टम जैसा होगा नया प्लेटफॉर्म

6 . UPI के जरिए PF निकासी की सुविधा पर भी काम जारी

नई तकनीक को लागू करने और संभालने के लिए EPFO एक आईटी एजेंसी चुनने की प्रक्रिया में है. वित्तीय जांच चल रही है और जल्द ही टेंडर जारी किया जा सकता है. वहीं EPFO 2.0 के तहत UPI के जरिए PF निकासी की सुविधा पर भी काम जारी है. शुरुआती चरण में एक बार में 25 हजार रुपये तक निकालने की सुविधा मिल सकती है.