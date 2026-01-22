FacebookTwitterYoutubeInstagram
AFCAT Admit Card 2026: AFCAT का एडमिट कार्ड जारी, afcat.cdac.in से ऐसे करें फटाफट डाउनलोड

CLAT 2026: क्लैट 2026 की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी, consortiumofnlus.ac.in से फटाफट चेक करें दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट

ICC से नहीं बनी बात, भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से बांग्लादेश का इनकार

Waterborne Diseases: खराब-दूषित पानी से इन 11 गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं आप! इनसे कैसे बचें?

Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?

PF से जुड़ी सेवाओं में बड़ा बदलाव, बैंकिंग सिस्टम जैसा होगा नया प्लेटफॉर्म

बिजनेस

EPFO 3.0: PF से जुड़ी सेवाओं में बड़ा बदलाव, बैंकिंग सिस्टम जैसा होगा नया प्लेटफॉर्म

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपनी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है. EPFO 3.0 के तहत नया पोर्टल और आधुनिक तकनीक लाई जाएगी, जिससे देशभर के PF खाताधारकों को तेज और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

राजा राम | Jan 22, 2026, 03:45 PM IST

1.नया डिजिटल सिस्टम तैयार किया जा रहा है

नया डिजिटल सिस्टम तैयार किया जा रहा है
1

EPFO 3.0 के तहत एक नया डिजिटल सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जो पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड होगा.इसका मतलब यह है कि अब PF खाताधारक किसी भी EPFO दफ्तर में जाकर अपनी समस्या का समाधान करा सकेंगे, चाहे उनका खाता किसी भी राज्य या क्षेत्र में दर्ज हो.
 

2.भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है

भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है
2

अधिकारियों का कहना है कि यह नया सिस्टम भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है. आने वाले समय में लेबर कोड्स लागू होने के बाद EPFO के तहत आने वाले सदस्यों की संख्या काफी बढ़ सकती है.

3.EPFO के पास करीब 8 करोड़ सक्रिय सदस्य

EPFO के पास करीब 8 करोड़ सक्रिय सदस्य
3

फिलहाल EPFO के पास करीब 8 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं और यह लगभग 28 लाख करोड़ रुपये के फंड का प्रबंधन करता है. आगे चलकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की योजना है.
 

4.बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे

बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे
4

EPFO 3.0 की सबसे बड़ी खासियत कोर बैंकिंग सिस्टम होगी. इसके लागू होने से सभी EPFO कार्यालय एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे, जिससे क्लेम निपटान तेज होगा और बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
 

5.‘भाषिणी’ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है

‘भाषिणी’ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है
5

सदस्यों को अपनी भाषा में जानकारी देने के लिए EPFO आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद तकनीक अपनाने की तैयारी में है. इसके लिए सरकार के ‘भाषिणी’ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है.

6.UPI के जरिए PF निकासी की सुविधा पर भी काम जारी

UPI के जरिए PF निकासी की सुविधा पर भी काम जारी
6

नई तकनीक को लागू करने और संभालने के लिए EPFO एक आईटी एजेंसी चुनने की प्रक्रिया में है. वित्तीय जांच चल रही है और जल्द ही टेंडर जारी किया जा सकता है. वहीं EPFO 2.0 के तहत UPI के जरिए PF निकासी की सुविधा पर भी काम जारी है. शुरुआती चरण में एक बार में 25 हजार रुपये तक निकालने की सुविधा मिल सकती है.

7.श्रमिकों को बेहतर डिजिटल अनुभव मिल सके

श्रमिकों को बेहतर डिजिटल अनुभव मिल सके
7

EPFO 3.0 के जरिए संगठन का मकसद PF सेवाओं को सरल, तेज और भरोसेमंद बनाना है, ताकि करोड़ों श्रमिकों को बेहतर डिजिटल अनुभव मिल सके.

