तमिलनाडु, केरलम या पश्चिम बंगाल... जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे अमीर कौन है?

बिजनेस
Kusum Lata | Mar 16, 2026, 06:57 PM IST
1.Tamil Nadu
तमिलनाडु
RBI Handbook of Statics के डेटा के मुताबिक, इस साल चुनाव में जा रहे राज्यों में तमिलनाडु सबसे अमीर है. तमिलनाडु की GDP 31.19 लाख करोड़ रुपये है. तमिलनाडु देश का दूसरा सबसे अमीर राज्य है. तमिलनाडु में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, नतीजे 4 मई को आएंगे. फोटो- Canva
2.West Bengal
पश्चिम बंगाल
चुनाव में जा रहे राज्यों में दूसरा सबसे अमीर राज्य पश्चिम बंगाल है. पश्चिम बंगाल की GDP 18.15 लाख करोड़ रुपये है. GDP के मामले में वेस्ट बंगाल देश का पांचवा सबसे बड़ा राज्य है. बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी. नतीजे 4 मई को आएंगे. फोटो- Canva
3.Keralam
केरलम
चुनावी राज्यों में GDP के मामले में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है केरलम. राज्य की GDP 12.49 लाख करोड़ रुपए की है. केरल में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 4 मई को होगी. फोटो- Canva
4.Assam
असम
चुनावी राज्यों में GDP के मामले में असम चौथे नंबर पर है. असम की जीडीपी 6 लाख करोड़ रुपये की है. असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 4 मई को होगी. फोटो- Canva
5.Puducherry
पुडुचेरी
केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी चुनाव होने जा रहे हैं. पुडुचेरी की 52 हजार करोड़ रुपये की है. पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है. नतीजे 4 मई को आएंगे. फोटो- Canva