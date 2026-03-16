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तमिलनाडु, केरलम या पश्चिम बंगाल... जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे अमीर कौन है?

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तमिलनाडु, केरलम या पश्चिम बंगाल... जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे अमीर कौन है?

चुनाव आयोग ने चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. तमिलनाडु, केरलम, असम और पुडुचेरी में एक फेज़ में, वहीं पश्चिम बंगाल में दो चरणों में वोटिंग होगी. क्या आप जानते हैं कि इन पांचों में सबसे अमीर राज्य कौन सा है?

Kusum Lata | Mar 16, 2026, 06:57 PM IST

1.Tamil Nadu

Tamil Nadu
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तमिलनाडु

RBI Handbook of Statics के डेटा के मुताबिक, इस साल चुनाव में जा रहे राज्यों में तमिलनाडु सबसे अमीर है. तमिलनाडु की GDP 31.19 लाख करोड़ रुपये है. तमिलनाडु देश का दूसरा सबसे अमीर राज्य है. तमिलनाडु में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, नतीजे 4 मई को आएंगे. फोटो- Canva

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2.West Bengal

West Bengal
2

पश्चिम बंगाल

चुनाव में जा रहे राज्यों में दूसरा सबसे अमीर राज्य पश्चिम बंगाल है. पश्चिम बंगाल की GDP 18.15 लाख करोड़ रुपये है. GDP के मामले में वेस्ट बंगाल देश का पांचवा सबसे बड़ा राज्य है. बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी. नतीजे 4 मई को आएंगे.  फोटो- Canva
 

3.Keralam

Keralam
3

केरलम

चुनावी राज्यों में GDP के मामले में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है केरलम. राज्य की GDP 12.49 लाख करोड़ रुपए की है. केरल में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 4 मई को होगी. फोटो- Canva

4.Assam

Assam
4

असम

चुनावी राज्यों में GDP के मामले में असम चौथे नंबर पर है. असम की जीडीपी 6 लाख करोड़ रुपये की है. असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 4 मई को होगी. फोटो- Canva
 

TRENDING NOW

5.Puducherry

Puducherry
5

पुडुचेरी

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी चुनाव होने जा रहे हैं. पुडुचेरी की 52 हजार करोड़ रुपये की है. पुडुचेरी में 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है. नतीजे 4 मई को आएंगे. फोटो- Canva

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