तमिलनाडु, केरलम या पश्चिम बंगाल... जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे अमीर कौन है?

2 . West Bengal

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पश्चिम बंगाल

चुनाव में जा रहे राज्यों में दूसरा सबसे अमीर राज्य पश्चिम बंगाल है. पश्चिम बंगाल की GDP 18.15 लाख करोड़ रुपये है. GDP के मामले में वेस्ट बंगाल देश का पांचवा सबसे बड़ा राज्य है. बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी. नतीजे 4 मई को आएंगे. फोटो- Canva

