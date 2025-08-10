FASTag Annual Pass पाने का सबसे आसान तरीका, 15 अगस्त से इस मोबाइल ऐप पर उपलब्ध

1 . FASTag Annual Pass की सुविधा

1

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ी घोषणा की है. 15 अगस्त से देशभर के निजी वाहन मालिकों के लिए FASTag Annual Pass की सुविधा शुरू होने जा रही है. इसके जरिए एक साल तक टोल बूथ पार करने में अब अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा.

