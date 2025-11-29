एक छोटे से पिज्जा स्टोर से खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी, जानिए क्या है Domino's की सफलता के पीछे की कहानी

5 . मेन्यू में परिवर्तन

5

डोमिनोज को जब पता चला कि भारत में लोग मसालेदार और अधिक चटपटा स्वाद पसंद करते है तो फिर समयानुसार डोमिनोज अपने मेन्यू में परिवर्तन करता गया और ऐसे डोमिनोज एक बड़ा पिज्जा ब्रांड बन गया.