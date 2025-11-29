FacebookTwitterYoutubeInstagram
वंदे मातरम् हमपर थोपा नहीं जा सकता- मदनी | भारत में जिहाद पर बहस मुद्दा ही बेकार- मदनी

Success Story: हाउसवाइफ ने पति की मदद से खड़ा कर दिया करोड़ों का बिजनेस, टर्नओवर जानकर रह जाएंगे हैरान

श्मशान घाट में अंतिम संस्कार करने के लिए नई गाइडलाइन, मुखाग्नि देने से पहले करना होगा ID वेरिफिकेशनv

अजय देवगन-अक्षय कुमार नहीं, इस एक्टर संग नई फिल्म बना रहे रोहित शेट्टी, 580 कलाकारों को किया कास्ट

आपको पता है PHOTO और IMAGE में क्या अंतर होता है? 99% लोग नहीं जानते सही मतलब

Color Walk क्या है? इंटरनेट पर छाया नया ट्रेंड, जानिए कैसे रंग करते हैं दिमाग को रिफ्रेश

कितना पढ़े-लिखे हैं Where Is My Train ऐप के फाउंडर? जानें अहमद निज़ाम मोहीदीन की सक्सेस स्टोरी

डीएनए मनी

एक छोटे से पिज्जा स्टोर से खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी, जानिए क्या है Domino's की सफलता के पीछे की कहानी

जब भी पिज्जा की बात आती है तो सबसे पहले डोमिनोज का ही नाम जुवान पर आता है. लेकिन क्या आप जानते है कि डोमिनोज की इनती सफलता पाने की पीछे की कहानी क्या है. आइए जातने कि कैसे एक छोटी सी स्टॉल से इतना बड़ा ब्रांड बना दिया. 

सुमित तिवारी | Nov 29, 2025, 12:37 PM IST

1.1960

1960
1

ये कहानी 1960 में टॉम और जेम्स मोनाघन द्वारा खरीदे गए एक पिज्जा स्टोर से शुरू होती है. उस समय इन्होंने 500 डॉलर में डोमिनिक्स नाम का एक पिज्जा स्टोर खऱीदा था. 

2.बदला गया नाम

बदला गया नाम
2

सब कुछ सही चल रहा था कि एक साल बाद टॉम ने जेम्स के हिस्से के बदले अपनी पुरानी कार बेच दी और स्टोर का नाम डोमिनोज पिज्जा रख दिया. 
 

3.फास्टेस्ट डिलीवरी

फास्टेस्ट डिलीवरी
3

कंपनी ने साफ-सफाई के साथ फास्टेस्ट डिलीवरी पर ध्यान दिया जो कि इस कंपनी की सफलता की कुंजी बनी. 1978 तक इस कंपनी का विस्तार 200 स्टोर तक हो चुका था. 

4.30 मिनट में डिलीवरी

30 मिनट में डिलीवरी
4

2004 में कंपनी ने  '30 मिनट या मुफ़्त' अभियान शुरू किया गया, इससे कंपनी का प्रचार प्रसार भी हुआ और अब पिज्जा धीरे-धीरे हर घर तक पहुंचना शुरू हो गया था. 

5.मेन्यू में परिवर्तन

मेन्यू में परिवर्तन
5

डोमिनोज को जब पता चला कि भारत में लोग मसालेदार और अधिक चटपटा स्वाद पसंद करते है तो फिर समयानुसार डोमिनोज अपने मेन्यू में परिवर्तन करता गया और ऐसे डोमिनोज एक बड़ा पिज्जा ब्रांड बन गया.

