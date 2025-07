1 . The Ever Ending Cycle of EMI

वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी welfin के डायरेक्टर तपन चक्रबर्ती ने लिंक्डइन पर एक लंबे पोस्ट में बताया है कि कैसे EMI के कुचक्र ने भारत के मिडिल क्लास को जकड़ा हुआ है. वो लिखते हैं कि उधार लेने, कमाने और उधार चुकाने के चक्र में भारत की एक बड़ी आबादी फंसी हुई है. वो लिखते हैं कि फोन से लेकर घर के दूसरे सामान और राशन तक EMI पर खरीदा जा रहा है. उधार लेना एकदम सामान्य हो गया है.