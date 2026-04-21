कितनी कमाई के बाद Income Tax देते हैं किसान? जवाब सुनकर चक्कर आ जाएंगे

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Gaurav Barar | Apr 21, 2026, 11:02 AM IST
1. क्या किसान भी भरते हैं इनकम टैक्स?
भारत में कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की जीवनधारा है. देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आज भी ग्रामीण अंचलों और खेतों से तय होता है. ऐसे में कृषि आय और आयकर (Agricultural Income and Income Tax) का विषय हमेशा चर्चा और कभी-कभी भ्रम का केंद्र बना रहता है. आम धारणा यह है कि किसान को एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग है.
2.क्या कहता है कानून?
भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(1) स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि 'कृषि आय' को कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा. इसका सीधा मतलब ये है कि केंद्र सरकार खेती से होने वाली कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लेती.
3.क्यों दी गई है छूट?
यह छूट इसलिए दी गई है क्योंकि भारत में खेती आज भी प्रकृति और मौसम के मिजाज पर निर्भर है. कभी सूखा तो कभी अत्यधिक बारिश किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर देती है. ऐसे जोखिम भरे क्षेत्र को सहारा देने के लिए सरकार इसे टैक्स के दायरे से बाहर रखती है.
4. वास्तव में 'कृषि आय' क्या है?
टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि कानून किसे कृषि आय मानता है. फसल की खेती जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, फल और सब्जियों को उगाने और बेचने से प्राप्त धन.
5.किराया और फार्म हाउस की आय
अगर किसी व्यक्ति के पास कृषि भूमि है और उसने उसे खेती के लिए किराए पर दिया है, तो प्राप्त किराया भी कृषि आय माना जाएगा. अगर खेत पर बना घर खेती के कामों (भंडारण या रहने) के लिए उपयोग हो रहा है, तो उससे जुड़ी कुछ आय रियायत के दायरे में आती है.
6.कब और क्यों देना पड़ सकता है टैक्स?
भले ही शुद्ध खेती टैक्स फ्री है, लेकिन आधुनिक समय में कई किसान 'मिक्स्ड फार्मिंग' या बिजनेस भी करते हैं. यहां नियम बदल जाते हैं.
7.गैर-कृषि आय
अगर किसी किसान की आय के अन्य स्रोत हैं- जैसे कि दुकान से कमाई, सरकारी या प्राइवेट नौकरी, पोल्ट्री फार्म, डेयरी (पशुपालन) या मछली पालन, तो यह आय कृषि आय नहीं मानी जाती. अगर यह गैर-कृषि आय सालाना छूट सीमा (₹3 लाख) से अधिक है, तो टैक्स की गणना शुरू हो जाती है.
8.पूंजीगत लाभ
अगर कोई किसान अपनी कृषि भूमि बेचता है और वह जमीन किसी नगरपालिका या शहरी सीमा के भीतर आती है, तो उसे 'कैपिटल गेन टैक्स' देना पड़ सकता है.
9.प्रोसेसिंग और बिजनेस
अगर आप केवल टमाटर उगाकर बेचते हैं, तो वह टैक्स फ्री है. लेकिन यदि आप उन टमाटरों से केचप बनाकर अपनी फैक्ट्री के जरिए बेचते हैं, तो इसे बिजनेस इनकम माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा.
10.क्या ITR भरना जरूरी है?
अगर किसी किसान की पूरी आय केवल शुद्ध खेती से है, तो उसे आयकर रिटर्न भरने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है. लेकिन, यदि वह बैंक लोन लेना चाहता है या विदेश यात्रा के लिए वीजा अप्लाई करना चाहता है, तो 'शून्य' या कृषि आय का ITR भरना उसके लिए एक मजबूत वित्तीय दस्तावेज साबित होता है.