कितनी कमाई के बाद Income Tax देते हैं किसान? जवाब सुनकर चक्कर आ जाएंगे

1 . क्या किसान भी भरते हैं इनकम टैक्स?

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भारत में कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की जीवनधारा है. देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आज भी ग्रामीण अंचलों और खेतों से तय होता है. ऐसे में कृषि आय और आयकर (Agricultural Income and Income Tax) का विषय हमेशा चर्चा और कभी-कभी भ्रम का केंद्र बना रहता है. आम धारणा यह है कि किसान को एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग है.