FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CBSE 10th Second Exam Date 2026: CBSE 10वीं फेज-2 एग्जाम का टाइम-टेबल जारी, जानें एक सब्जेक्ट की परीक्षा की फीस कितनी होगी?

CBSE 10th Second Exam Date 2026: CBSE 10वीं फेज-2 एग्जाम का टाइम-टेबल जारी, जानें एक सब्जेक्ट की परीक्षा की फीस कितनी होगी?

क्या रेबीज में इंसान कुत्ते जैसी हरकतें करने लगता है? भौंकना और पानी से डरना जानिए कितना है सच

क्या रेबीज में इंसान कुत्ते जैसी हरकतें करने लगता है? भौंकना और पानी से डरना जानिए कितना है सच

आप जानते हैं क्या होती है टूथब्रश की एक्‍सपायरी डेट? ज्यादा इस्तेमाल करने से ओरल हेल्थ पर पड़ सकता है बुरा असर

आप जानते हैं क्या होती है टूथब्रश की एक्‍सपायरी डेट? ज्यादा इस्तेमाल करने से ओरल हेल्थ पर पड़ सकता है बुरा असर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पैसा, परिवार, पढ़ाई! Google पर छाए Apple के नए CEO John Ternus, ट्रेंड कर रहे ये सवाल

पैसा, परिवार, पढ़ाई! Google पर छाए Apple के नए CEO John Ternus, ट्रेंड कर रहे ये सवाल

कहीं 9 to 5 जॉब तो नहीं छीन रही है आपके चेहरे के निखार? समर में ग्लोइंग स्किन के लिए अपनाएं ये 5 उपाय

कहीं 9 to 5 जॉब तो नहीं छीन रही है आपके चेहरे के निखार? समर में ग्लोइंग स्किन के लिए अपनाएं ये 5 उपाय

Astrology Zodiac Signs: इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल

इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल

HomePhotos

बिजनेस

कितनी कमाई के बाद Income Tax देते हैं किसान? जवाब सुनकर चक्कर आ जाएंगे

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां अर्थव्यवस्था की नींव खेतों में बसती है. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या किसानों को भी इनकम टैक्स देना पड़ता है?

Gaurav Barar | Apr 21, 2026, 11:02 AM IST

1. क्या किसान भी भरते हैं इनकम टैक्स?

क्या किसान भी भरते हैं इनकम टैक्स?
1

भारत में कृषि केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की जीवनधारा है. देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आज भी ग्रामीण अंचलों और खेतों से तय होता है. ऐसे में कृषि आय और आयकर (Agricultural Income and Income Tax) का विषय हमेशा चर्चा और कभी-कभी भ्रम का केंद्र बना रहता है. आम धारणा यह है कि किसान को एक भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन वास्तविकता थोड़ी अलग है.

Advertisement

2.क्या कहता है कानून?

क्या कहता है कानून?
2

भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(1) स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि 'कृषि आय' को कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा. इसका सीधा मतलब ये है कि केंद्र सरकार खेती से होने वाली कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लेती.

3.क्यों दी गई है छूट?

क्यों दी गई है छूट?
3

यह छूट इसलिए दी गई है क्योंकि भारत में खेती आज भी प्रकृति और मौसम के मिजाज पर निर्भर है. कभी सूखा तो कभी अत्यधिक बारिश किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फेर देती है. ऐसे जोखिम भरे क्षेत्र को सहारा देने के लिए सरकार इसे टैक्स के दायरे से बाहर रखती है.
 

4. वास्तव में 'कृषि आय' क्या है?

वास्तव में 'कृषि आय' क्या है?
4

टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि कानून किसे कृषि आय मानता है. फसल की खेती जैसे अनाज, दलहन, तिलहन, फल और सब्जियों को उगाने और बेचने से प्राप्त धन. 

TRENDING NOW

5.किराया और फार्म हाउस की आय

किराया और फार्म हाउस की आय
5

अगर किसी व्यक्ति के पास कृषि भूमि है और उसने उसे खेती के लिए किराए पर दिया है, तो प्राप्त किराया भी कृषि आय माना जाएगा. अगर खेत पर बना घर खेती के कामों (भंडारण या रहने) के लिए उपयोग हो रहा है, तो उससे जुड़ी कुछ आय रियायत के दायरे में आती है.

6.कब और क्यों देना पड़ सकता है टैक्स?

कब और क्यों देना पड़ सकता है टैक्स?
6

भले ही शुद्ध खेती टैक्स फ्री है, लेकिन आधुनिक समय में कई किसान 'मिक्स्ड फार्मिंग' या बिजनेस भी करते हैं. यहां नियम बदल जाते हैं.
 

7.गैर-कृषि आय

गैर-कृषि आय
7

अगर किसी किसान की आय के अन्य स्रोत हैं- जैसे कि दुकान से कमाई, सरकारी या प्राइवेट नौकरी, पोल्ट्री फार्म, डेयरी (पशुपालन) या मछली पालन, तो यह आय कृषि आय नहीं मानी जाती. अगर यह गैर-कृषि आय सालाना छूट सीमा (₹3 लाख) से अधिक है, तो टैक्स की गणना शुरू हो जाती है.

8.पूंजीगत लाभ

पूंजीगत लाभ
8

अगर कोई किसान अपनी कृषि भूमि बेचता है और वह जमीन किसी नगरपालिका या शहरी सीमा के भीतर आती है, तो उसे 'कैपिटल गेन टैक्स' देना पड़ सकता है.

9.प्रोसेसिंग और बिजनेस

प्रोसेसिंग और बिजनेस
9

अगर आप केवल टमाटर उगाकर बेचते हैं, तो वह टैक्स फ्री है. लेकिन यदि आप उन टमाटरों से केचप बनाकर अपनी फैक्ट्री के जरिए बेचते हैं, तो इसे बिजनेस इनकम माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा.
 

10.क्या ITR भरना जरूरी है?

क्या ITR भरना जरूरी है?
10

अगर किसी किसान की पूरी आय केवल शुद्ध खेती से है, तो उसे आयकर रिटर्न भरने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है. लेकिन, यदि वह बैंक लोन लेना चाहता है या विदेश यात्रा के लिए वीजा अप्लाई करना चाहता है, तो 'शून्य' या कृषि आय का ITR भरना उसके लिए एक मजबूत वित्तीय दस्तावेज साबित होता है.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पैसा, परिवार, पढ़ाई! Google पर छाए Apple के नए CEO John Ternus, ट्रेंड कर रहे ये सवाल
पैसा, परिवार, पढ़ाई! Google पर छाए Apple के नए CEO John Ternus, ट्रेंड कर रहे ये सवाल
कहीं 9 to 5 जॉब तो नहीं छीन रही है आपके चेहरे के निखार? समर में ग्लोइंग स्किन के लिए अपनाएं ये 5 उपाय
कहीं 9 to 5 जॉब तो नहीं छीन रही है आपके चेहरे के निखार? समर में ग्लोइंग स्किन के लिए अपनाएं ये 5 उपाय
Astrology Zodiac Signs: इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल
इन राशियों के लोग बनते हैं लाइफटाइम फ्रेंड, मुश्किल समय में बनते हैं ढाल
कितनी कमाई के बाद Income Tax देते हैं किसान? जवाब सुनकर चक्कर आ जाएंगे
कितनी कमाई के बाद Income Tax देते हैं किसान? जवाब सुनकर चक्कर आ जाएंगे
हेलीकॉप्टर से बाबा केदारनाथ के दरबार तक पहुंचने का कितना होगा किराया? जानिए बुकिंग की पूरी प्रक्रिया
हेलीकॉप्टर से बाबा केदारनाथ के दरबार तक पहुंचने का कितना होगा किराया? जानिए बुकिंग की पूरी प्रक्रिया
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं होती है इंडिपेंडेंट और फ्रीडम लवर, इन्हें कंट्रोल करना नहीं होता आसान
इन तारीखों पर जन्मी महिलाएं होती है इंडिपेंडेंट और फ्रीडम लवर, इन्हें कंट्रोल करना नहीं होता आसान
Mohini Ekadashi 2026: कब है मोहिनी एकादशी, जानिए इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और इसका महत्व
कब है मोहिनी एकादशी, जानिए इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और इसका महत्व
सड़क पर गिरे पैसे उठाना सही या गलत? जानिए आपके पैसे और किस्मत पर इसका क्या असर होता है 
सड़क पर गिरे पैसे उठाना सही या गलत? जानिए आपके पैसे और किस्मत पर इसका क्या असर होता है
Numerology: कौन सा बिजनेस आपको करेगा सूट? आपकी बर्थडेट बता देगी किस काम से मिलेगा पैसा और सक्सेस
कौन सा बिजनेस आपको करेगा सूट? आपकी बर्थडेट बता देगी किस काम से मिलेगा पैसा और सक्सेस
Horoscope 20 April 2026: कैसा रहेगा आपका आज का दिन, यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
कैसा रहेगा आपका आज का दिन, यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement