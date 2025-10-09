Diwali Business Idea: मात्र ₹10,000 से शुरू करें इस 1 चीज का बिजनेस, दिवाली पर घर बैठे होगी लाखों की कमाई

1 . Diwali Business Idea

1

दिवाली की धूम शुरू हो चुकी है, और यह मौका अपना खुद का बिज़नेस शुरू करने का एक शानदार अवसर साबित हो सकता है. रोशनी के इस त्योहार पर कम निवेश में मोटा मुनाफा कमाने के लिए आप मोमबत्ती बनाने का कारोबार शुरू कर सकते हैं. भले ही बाज़ार में इलेक्ट्रिक लाइट्स की बिक्री बढ़ गई है, लेकिन रंग-बिरंगी मोमबत्तियों की डिमांड आज भी बरकरार है और इनके बिना दिवाली अधूरी मानी जाती है.

आप इस मौके का फायदा उठाकर सिर्फ ₹10,000 के शुरुआती निवेश से कैंडल मेकिंग बिज़नेस शुरू कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस और फायदे का गणित.