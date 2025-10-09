FacebookTwitterYoutubeInstagram
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में बड़ी कार्रवाई, 20 बच्चों की मौत के बाद SIT ने फार्मा कंपनी के मालिक रंगनाथन को किया गिरफ्तार

Diwali Business Idea: मात्र ₹10,000 से शुरू करें इस 1 चीज का बिजनेस, दिवाली पर घर बैठे होगी लाखों की कमाई

Bihar Election 2025: NDA में सीट बंटवारे को लेकर जारी है तनातनी, की चिराग पासवान ने पटना में बुलाई अहम बैठक

'किसी लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें..' रतन टाटा के वो कोट्स, जो बदल देंगे आपकी जिंदगी की दिशा

गाजा में शांति की दिशा में बड़ा कदम, हमास ने बंधकों को रिहा करने पर जताई सहमति, डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐतिहासिक ऐलान

तमिलनाडु में DMK विरोधी वोटों को मजबूत करने के लिए भाजपा ने जो किया, वाकई हिम्मत चाहिए!

करवा चौथ पर रील्स बनाने की ये हैं दिल्ली की 5 खूबसूरत जगहें, जो कपल के लिए रहेंगी यादगार

Kanpur Blast: कानपुर में मरकज मस्जिद के पास भीषण धमाका, 2 स्कूटियों में हुआ विस्फोट, महिला समेत 8 लोग घायल

Rashifal 09 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान​ विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

दिल्ली मेट्रो में भूलकर भी न ले जाएं ये चीजें, वरना पड़ जाएगा महंगा, पढ़ लें DMRC के सख्त नियम

छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में बड़ी कार्रवाई, 20 बच्चों की मौत के बाद SIT ने फार्मा कंपनी के मालिक रंगनाथन को किया गिरफ्तार

छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में बड़ी कार्रवाई, 20 बच्चों की मौत के बाद SIT ने फार्मा कंपनी के मालिक रंगनाथन को किया गिरफ्तार

Bihar Election 2025: NDA में सीट बंटवारे को लेकर जारी है तनातनी, की चिराग पासवान ने पटना में बुलाई अहम बैठक

NDA में सीट बंटवारे को लेकर जारी है तनातनी, की चिराग पासवान ने पटना में बुलाई अहम बैठक

गाजा में शांति की दिशा में बड़ा कदम, हमास ने बंधकों को रिहा करने पर जताई सहमति, डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐतिहासिक ऐलान

गाजा में शांति की दिशा में बड़ा कदम, हमास ने बंधकों को रिहा करने पर जताई सहमति, डोनाल्ड ट्रंप ने किया ऐतिहासिक ऐलान

Diwali Business Idea: मात्र ₹10,000 से शुरू करें इस 1 चीज का बिजनेस, दिवाली पर घर बैठे होगी लाखों की कमाई

छोटा निवेश, बड़ा मुनाफा! मात्र ₹10,000 से शुरू करें इस 1 चीज का बिजनेस, दिवाली पर घर बैठे होगी लाखों की कमाई

'किसी लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें..' रतन टाटा के वो कोट्स, जो बदल देंगे आपकी जिंदगी की दिशा

'किसी लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें..' रतन टाटा के वो कोट्स, जो बदल देंगे आपकी जिंदगी की दिशा

करवा चौथ पर रील्स बनाने की ये हैं दिल्ली की 5 खूबसूरत जगहें, जो कपल के लिए रहेंगी यादगार

करवा चौथ पर रील्स बनाने की ये हैं दिल्ली की 5 खूबसूरत जगहें, जो कपल के लिए रहेंगी यादगार

डीएनए मनी

Diwali Business Idea: मात्र ₹10,000 से शुरू करें इस 1 चीज का बिजनेस, दिवाली पर घर बैठे होगी लाखों की कमाई

Pragya Bharti | Oct 09, 2025, 08:07 AM IST

1.Diwali Business Idea

Diwali Business Idea
1

दिवाली की धूम शुरू हो चुकी है, और यह मौका अपना खुद का बिज़नेस शुरू करने का एक शानदार अवसर साबित हो सकता है. रोशनी के इस त्योहार पर कम निवेश में मोटा मुनाफा कमाने के लिए आप मोमबत्ती बनाने का कारोबार शुरू कर सकते हैं. भले ही बाज़ार में इलेक्ट्रिक लाइट्स की बिक्री बढ़ गई है, लेकिन रंग-बिरंगी मोमबत्तियों की डिमांड आज भी बरकरार है और इनके बिना दिवाली अधूरी मानी जाती है.
आप इस मौके का फायदा उठाकर सिर्फ ₹10,000 के शुरुआती निवेश से कैंडल मेकिंग बिज़नेस शुरू कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस और फायदे का गणित.

2.Candle Making Business India

Candle Making Business India
2

  • मोमबत्ती का बाज़ार सिर्फ दिवाली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जन्मदिन की पार्टियों और धार्मिक आयोजनों के लिए भी इसकी सेल सालभर चलती रहती है. लेकिन त्योहारी सीजन में इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है.
  • छोटे स्तर पर, आप इस बिज़नेस को घर के एक छोटे से कोने से ₹10,000 से ₹15,000 रुपये खर्च करके शुरू कर सकते हैं.
  • साधारण मोमबत्तियों पर 50% तक, जबकि डेकोरेटिव या सुगंधित मोमबत्तियों पर 100% से 300% तक का मुनाफा कमाया जा सकता है.

3.Simple Diwali Candle design.

Simple Diwali Candle design.
3

कैंडल मेकिंग बिज़नेस की एक बड़ी खासियत यह है कि शुरुआती कारोबार के लिए आपको कोई महंगी मशीन या बड़े उपकरण लगाने की जरूरत नहीं होती. मोमबत्ती तैयार करने का मैटेरियल आसानी से बाजार में उपलब्ध होता है. इसमें मुख्य रूप से मोम (वैक्स), धागे, रंग और ईथर का तेल इस्तेमाल होता है. सुगंधित मोमबत्ती बनाने के लिए आप सेंट (Fragrance) का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

4.Colourful Diwali Candle

Colourful Diwali Candle
4

शुरुआत में आप सांचों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बेहद कम कीमत में उपलब्ध हो जाते हैं. इन सामानों को आप अपने स्थानीय बाजार या ऑनलाइन भी आसानी से खरीद सकते हैं.

5.Government loan For business

Government loan For business
5

जब आपकी मोमबत्ती की डिमांड बढ़ने लगे, तो आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं. आप अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा छोटे कारोबारों के लिए मुहैया कराए जा रहे मुद्रा लोन या अन्य योजनाओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

6.Diwali Candle Business

Diwali Candle Business
6

डिमांड बढ़ने पर, आप स्वचालित मशीन ले सकते हैं. एक मैनुअल मशीन से प्रति घंटे 1,800 मोमबत्तियां बनाई जा सकती हैं, जिससे कम समय में ज्यादा सप्लाई संभव होगी.

7.Diwali Online Business Ideas

Diwali Online Business Ideas
7

आप अपना ब्रांड नाम देकर इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे Amazon, Flipkart आदि के माध्यम से ऑनलाइन भी बेच सकते हैं. इस बिज़नेस में शुरुआत में ही कमाई दोगुना या तीन गुना हो सकती है, और कारोबार बढ़ाकर आप इस दिवाली पर लाखों की कमा सकते हैं.

8.Business ideas in Diwali.

Business ideas in Diwali.
8

ब्रांडिंग और मार्केटिंग से बढ़ाएं बिजनेस- आप रंग-बिरंगी और डिज़ायनर मोमबत्ती बनाकर उसे अपने ब्रांड नाम से बाज़ार में पेश कर सकते हैं. किसी भी बिज़नेस की सफलता के लिए उसकी मार्केटिंग सबसे अहम होती है. अपनी बनाई मोमबत्तियों की मार्केटिंग के लिए ये तरीके अपनाएं. दिवाली के मौके पर दुकान-दुकान में जाकर ऑर्डर लें और थोक विक्रेता को सप्लाई करें.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

