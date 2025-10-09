Diwali Business Idea: मात्र ₹10,000 से शुरू करें इस 1 चीज का बिजनेस, दिवाली पर घर बैठे होगी लाखों की कमाई

छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में बड़ी कार्रवाई, 20 बच्चों की मौत के बाद SIT ने फार्मा कंपनी के मालिक रंगनाथन को किया गिरफ्तार
Pragya Bharti | Oct 09, 2025, 08:07 AM IST
दिवाली की धूम शुरू हो चुकी है, और यह मौका अपना खुद का बिज़नेस शुरू करने का एक शानदार अवसर साबित हो सकता है. रोशनी के इस त्योहार पर कम निवेश में मोटा मुनाफा कमाने के लिए आप मोमबत्ती बनाने का कारोबार शुरू कर सकते हैं. भले ही बाज़ार में इलेक्ट्रिक लाइट्स की बिक्री बढ़ गई है, लेकिन रंग-बिरंगी मोमबत्तियों की डिमांड आज भी बरकरार है और इनके बिना दिवाली अधूरी मानी जाती है.
आप इस मौके का फायदा उठाकर सिर्फ ₹10,000 के शुरुआती निवेश से कैंडल मेकिंग बिज़नेस शुरू कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस और फायदे का गणित.
कैंडल मेकिंग बिज़नेस की एक बड़ी खासियत यह है कि शुरुआती कारोबार के लिए आपको कोई महंगी मशीन या बड़े उपकरण लगाने की जरूरत नहीं होती. मोमबत्ती तैयार करने का मैटेरियल आसानी से बाजार में उपलब्ध होता है. इसमें मुख्य रूप से मोम (वैक्स), धागे, रंग और ईथर का तेल इस्तेमाल होता है. सुगंधित मोमबत्ती बनाने के लिए आप सेंट (Fragrance) का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
शुरुआत में आप सांचों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बेहद कम कीमत में उपलब्ध हो जाते हैं. इन सामानों को आप अपने स्थानीय बाजार या ऑनलाइन भी आसानी से खरीद सकते हैं.
जब आपकी मोमबत्ती की डिमांड बढ़ने लगे, तो आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं. आप अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा छोटे कारोबारों के लिए मुहैया कराए जा रहे मुद्रा लोन या अन्य योजनाओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
डिमांड बढ़ने पर, आप स्वचालित मशीन ले सकते हैं. एक मैनुअल मशीन से प्रति घंटे 1,800 मोमबत्तियां बनाई जा सकती हैं, जिससे कम समय में ज्यादा सप्लाई संभव होगी.
आप अपना ब्रांड नाम देकर इसे ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे Amazon, Flipkart आदि के माध्यम से ऑनलाइन भी बेच सकते हैं. इस बिज़नेस में शुरुआत में ही कमाई दोगुना या तीन गुना हो सकती है, और कारोबार बढ़ाकर आप इस दिवाली पर लाखों की कमा सकते हैं.
ब्रांडिंग और मार्केटिंग से बढ़ाएं बिजनेस- आप रंग-बिरंगी और डिज़ायनर मोमबत्ती बनाकर उसे अपने ब्रांड नाम से बाज़ार में पेश कर सकते हैं. किसी भी बिज़नेस की सफलता के लिए उसकी मार्केटिंग सबसे अहम होती है. अपनी बनाई मोमबत्तियों की मार्केटिंग के लिए ये तरीके अपनाएं. दिवाली के मौके पर दुकान-दुकान में जाकर ऑर्डर लें और थोक विक्रेता को सप्लाई करें.
