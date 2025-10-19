Diwali 2025: सोना खरीदने से पहले बजट ही नहीं टैक्स के बारे में भी सोचें, जानें खास नियम

4 . सोना बेचने पर कैपिटन गेन्स टैक्स

सोना एक भौतिक संपत्ति है इसलिए इसे बेचने पर आपको कैपिटन गेन्स टैक्स देना होगा. अगर आप खरीद के तीन साल के भीतर सोना बेचते हैं तो आपको लागू आयकर स्लैब दर के अनुसार उस संपत्ति पर शॉर्ट टर्म कैपिटन गेन्स टैक्स देना होगा. अगर आप सोने को तीन साल से ज़्यादा समय तक रखते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20% की दर से टैक्स लगेगा.