Diwali 2025: सोना खरीदने से पहले बजट ही नहीं टैक्स के बारे में भी सोचें, जानें खास नियम

डीएनए मनी
जया पाण्डेय | Oct 19, 2025, 09:00 AM IST
1.सोने पर लगने वाले टैक्स के बारे में जानें
भारत में सोना सिर्फ आभूषण के तौर पर ही नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट के रूप में भी खरीदा जाता है. हालांकि यहां सोना और उसपर लगने वाला टैक्स एक-दूसरे के पूरक हैं. दिवासी बस आने ही वाली है, ऐसे में आप भी खुद के लिए या अपने प्रियजनों को सोना देने के बारे में जरूर सोच रहे होंगे. हालांकि आपको इसपर लगने वाले टैक्स के बारे में भी जानना जरूरी है.
2.सोने की खरीद पर जीएसटी
जब आप अपने निजी इस्तेमाल के लिए सोना खरीदते हैं तो सोने के मूल्य पर 3% GST और मेकिंग चार्ज (यदि कोई हो) पर 5% GST लागू होता है. यह GST आपके निजी इस्तेमाल पर लागू होगा. उदाहरण के लिए अगर आप ₹50,000 मूल्य का सोना खरीदते हैं, जिस पर ₹5,000 मेकिंग चार्ज लगते हैं, तो इस पर GST ₹1,750 होगा (सोने पर ₹1,500 और मेकिंग चार्ज पर ₹250).
3.सोने के उपहार पर टैक्स
उपहारों का हमेशा स्वागत है लेकिन जब आप सोना उपहार में दे रहे हों, तो उससे जुड़े टैक्स नियमों को ज़रूर जान लें. रिश्तेदारों से उपहार के रूप में मिला सोना टैक्स फ्री होता है, हालांकि गैर रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट का मूल्य, चाहे नकद हो या कोई चीज अगर एक वित्तीय वर्ष में ₹50,000 से अधिक है तो ऐसे उपहार इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 के अंतर्गत टैक्स योग्य हैं.
4.सोना बेचने पर कैपिटन गेन्स टैक्स
सोना एक भौतिक संपत्ति है इसलिए इसे बेचने पर आपको कैपिटन गेन्स टैक्स देना होगा. अगर आप खरीद के तीन साल के भीतर सोना बेचते हैं तो आपको लागू आयकर स्लैब दर के अनुसार उस संपत्ति पर शॉर्ट टर्म कैपिटन गेन्स टैक्स देना होगा. अगर आप सोने को तीन साल से ज़्यादा समय तक रखते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20% की दर से टैक्स लगेगा.
5.गोल्ड स्टोरेज और टैक्स
किसी व्यक्ति के पास सोने की मात्रा की कोई सीमा नहीं है. हालांकि यह किसी विश्वसनीय स्रोत से खरीदा गया होना चाहिए और पहचान योग्य होना चाहिए. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ी मात्रा में सोने पर सवाल उठा सकता है अगर जिसका कोई डॉक्यूमेंट न हो.
6.गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन
अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) में निवेश कर सकते हैं. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर 2.5% वार्षिक ब्याज मिलता है और आठ साल बाद भुनाने पर कैपिटल गेन्स 100% टैक्स फ्री होता है.
