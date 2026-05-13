10 पैसे के शेयर ने निवेशकों को बनाया करोड़पति! 1 लाख के बना दिए 25 करोड़, दिया बंपर रिटर्न

3 . बाजार की मंदी पर हावी रही तेजी

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शुक्रवार को 172.65 रुपये पर बंद होने के बाद, सोमवार को डायमंड पावर का शेयर मजबूती के साथ खुला. कारोबार के दौरान इसमें काफी उतार-चढ़ाव देखा गया. एक समय यह गिरकर 168.20 रुपये तक आ गया था, लेकिन निचले स्तरों पर आई खरीदारी ने इसे फिर से ऊंचाई पर पहुंचा दिया. दिन के अंत में यह 1.45% की बढ़त के साथ 175.15 रुपये पर बंद हुआ. पिछले महज पांच कारोबारी सत्रों की बात करें तो यह शेयर करीब 4 फीसदी की तेजी दर्ज कर चुका है.