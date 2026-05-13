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10 पैसे के शेयर ने निवेशकों को बनाया करोड़पति! 1 लाख के बना दिए 25 करोड़, दिया बंपर रिटर्न

शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद इस शेयर ने न केवल अपनी मजबूती बनाए रखी, बल्कि ये साबित किया कि सही फंडामेंटल वाले मल्टीबैगर स्टॉक्स विपरीत परिस्थितियों में भी पैसा बनाने की क्षमता रखते हैं.

Gaurav Barar | May 13, 2026, 11:20 AM IST

1.शेयर बाजार में मची है हलचल

शेयर बाजार में मची है हलचल
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भारतीय शेयर बाजार के लिए ये तीन दिन भारी उथल-पुथल भरे रहे. बुधवार (13 मई 2026) को एक बार फिर बाजार ने लाल निशान में कारोबार की शुरुआत की. बीएसई सेंसेक्स 119.90 (0.16 प्रतिशत) के नुकसान के साथ 74,439.34 अंकों पर खुला. जबकि, एनएसई का निफ्टी 50 इंडेक्स आज 17.10 अंक (0.07 प्रतिशत) के घाटे के साथ 23,362.45 अंकों पर खुला. 

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2.इस शेयर ने निवेशकों को किया मालामाल

इस शेयर ने निवेशकों को किया मालामाल
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चौतरफा बिकवाली के चलते ये भारी गिरावट हुई है, जिससे निवेशकों के करोड़ों रुपये स्वाहा हो गए. लेकिन इस मंदी के माहौल में भी कुछ चुनिंदा शेयरों ने अपनी मजबूती दर्ज कराई और निवेशकों को मालामाल किया. इन्हीं में से एक नाम है डायमंड पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Diamond Power Infrastructure Ltd), जिसने अपने असाधारण प्रदर्शन से बाजार विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है.

3.बाजार की मंदी पर हावी रही तेजी

बाजार की मंदी पर हावी रही तेजी
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शुक्रवार को 172.65 रुपये पर बंद होने के बाद, सोमवार को डायमंड पावर का शेयर मजबूती के साथ खुला. कारोबार के दौरान इसमें काफी उतार-चढ़ाव देखा गया. एक समय यह गिरकर 168.20 रुपये तक आ गया था, लेकिन निचले स्तरों पर आई खरीदारी ने इसे फिर से ऊंचाई पर पहुंचा दिया. दिन के अंत में यह 1.45% की बढ़त के साथ 175.15 रुपये पर बंद हुआ. पिछले महज पांच कारोबारी सत्रों की बात करें तो यह शेयर करीब 4 फीसदी की तेजी दर्ज कर चुका है.

4.छोटी अवधि में बड़ी छलांग

छोटी अवधि में बड़ी छलांग
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डायमंड पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर के शेयरों ने न केवल लंबी अवधि, बल्कि कम समय में भी निवेशकों की पूंजी में शानदार इजाफा किया है. पिछले 30 दिनों में इस शेयर ने 25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है. पिछले एक साल के आंकड़ों पर गौर करें तो इसमें 80% से अधिक की तेजी आई है. यदि किसी निवेशक ने एक साल पहले इस कंपनी में 1 लाख रुपये लगाए होते, तो आज उसकी वैल्यू बढ़कर 1.80 लाख रुपये से अधिक हो गई होती.
 

TRENDING NOW

5.ढाई साल में 6000% से ज्यादा का मुनाफा

ढाई साल में 6000% से ज्यादा का मुनाफा
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इस शेयर की असली कहानी इसके लॉन्ग टर्म रिटर्न में छिपी है. करीब ढाई साल पहले इस शेयर की कीमत महज 2.69 रुपये थी. आज यह 175.15 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है. इसका मतलब है कि केवल 30 महीनों के भीतर इस शेयर ने 6300% से ज्यादा का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है. उस समय का 1 लाख रुपये का निवेश आज 64 लाख रुपये में तब्दील हो चुका होता.

6.निवेशकों को बनाया 'करोड़पति'

निवेशकों को बनाया 'करोड़पति'
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डायमंड पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर का शेयर पिछले 5 वर्षों में पैसा छापने वाली मशीन साबित हुआ है. 5 साल पहले इस शेयर की स्थिति एक पेनी स्टॉक से भी कमतर थी और इसकी कीमत मात्र 0.07 रुपये (7 पैसे) थी. 7 पैसे से शुरू होकर 175 रुपये के पार पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं है. इस अवधि में कंपनी ने लगभग 2,50,000% का अविश्वसनीय रिटर्न दिया है.

7.एक लाख के बना दिए 25 करोड़

एक लाख के बना दिए 25 करोड़
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अगर आपने 5 साल पहले इस कंपनी पर भरोसा जताते हुए केवल 1 लाख रुपये का निवेश किया होता और उसे आज तक बनाए रखा होता, तो उस निवेश की कीमत आज 25 करोड़ रुपये से भी अधिक होती.
 

8.विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों की राय
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डायमंड पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर का यह सफर शेयर बाजार की उस शक्ति को दर्शाता है जहां सही समय पर किया गया छोटा निवेश भी भविष्य में बड़ी संपत्ति बना सकता है. हालांकि, शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है. पेनी स्टॉक्स में जितनी तेजी से मुनाफा होता है, गिरावट का जोखिम भी उतना ही अधिक रहता है.
 

9.डिस्क्लेमर:

डिस्क्लेमर:
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यह विश्लेषण केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है. किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या प्रमाणित बाजार विशेषज्ञों से परामर्श अवश्य लें. बाजार की बदलती परिस्थितियों के आधार पर निवेश के फैसले स्वयं की जिम्मेदारी पर लें. इस खबर में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए डीएनए हिंदी उत्तरदायी नहीं है. 

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