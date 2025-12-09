FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?

योगी सरकार का 'सुपर सिक्योरिटी मॉडल', पहली बार बनेगा घुसपैठियों का डेटाबेस, UP में फुलप्रूफ एक्शन तैयार

विराट कोहली का स्पाइक्ड क्विफ्स से मॉडर्न मलेट आइकॉनिक हेयरस्टाइल, हर लुक में दिखता है क्रिकेटर का निडर व्यक्तित्व

Akshaye Khanna Net Worth: धुरंधर के रहमान डकैत, छावा के औरंगजेब... 2025 के टॉप विलेन बने अक्षय खन्ना की कितनी है नेटवर्थ?

धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धमाकेदार एक्टिंग ने बरपाया कहर, जानें रियल लाइफ में पढ़ाई के मामले में कौन है आगे

5 आसान स्टेप्स में अपनी कॉफी को बनाएं Anti-inflammatory, सूजन, दर्द और इंफ्लेमेशन से मिलेगा छुटकारा

बिजनेस

Akshaye Khanna Net Worth: धुरंधर के रहमान डकैत, छावा के औरंगजेब... 2025 के टॉप विलेन बने अक्षय खन्ना की कितनी है नेटवर्थ? 

अक्षय खन्ना, फिल्म छावा में औरंगजेब का रोल अदा करने के बाद अब धुरंधर के रहमान डकैत के किरदार में नजर आए हैं, इस फिल्म में भले ही रणवीर सिंह लीड रोल में हों, लेकिन सारी तारीफें अक्षय खन्ना बटोर ले गए. फिल्म धुरंधर में रहमान बलूच, उर्फ ​​रहमान डकैत के रोल में अक्षय ने लोगों को दीवाना बना दिया है..

Abhay Sharma | Dec 09, 2025, 03:20 PM IST

1.सोशल मीडिया पर वायरल अक्षय खन्ना की एंट्री सीन 

सोशल मीडिया पर वायरल अक्षय खन्ना की एंट्री सीन 
1

इस फिल्म में खासतौर से अक्षय खन्ना का जो एंट्री सीन रहा, वह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इतना ही नहीं इस सीन ने एक बहरीनी रैप गाने 'FA9LA' को भी रातों-रात हिट बना दिया. बॉलीवुड के टैलेंटेड स्टार और कम बोलने वाले एक्टर अक्षय खन्ना इसी को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं. 

2.अक्षय खन्ना की कितनी है नेट वर्थ? 

अक्षय खन्ना की कितनी है नेट वर्थ? 
2

बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय खन्ना की कुल संपत्ति करीब 167 करोड़ रुपये के करीब है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय सोशल मीडिया से दूर रहते हैं और वह  इंस्टाग्राम पर भी नहीं हैं. बताया जाता है कि अक्षय खन्ना फिल्में चुन-चुन कर करते हैं और निवेश भी बेहद समझदारी से करते हैं. 

3.प्रॉपर्टी

प्रॉपर्टी
3

इसके अलावा मिली जानकारी के मुताबिक अक्षय खन्ना के पास जुहू, मालाबार हिल और ताड़देव जैसे मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में प्रॉपर्टी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी कीमत 100 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है. 

4.शानदार कार कलेक्शन

शानदार कार कलेक्शन
4

अक्षय खन्ना ज्यादातर स्टार्स की तरह अपनी लग्जरी को दिखावा नहीं करते, साधारण लाइफस्टाइल और पुराने जमाने की सादगी ही उनकी पहचान है. हालांकि कार कलेक्शन उनकी शानदार है. उनकी गैराज में मर्सिडीज-बेंज S-क्लास, बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं.

5.'धुरंधर' में अक्षय का एंट्री सीन देख फैन हुए दीवाने

'धुरंधर' में अक्षय का एंट्री सीन देख फैन हुए दीवाने
5

फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना की एंट्री सीन खूब वायरल हो रही है. इसमें अक्षय रेगिस्तान के बीच काला चश्मा, शांत लेकिन खतरनाक अंदाज में एंट्री लेते हुए दिख रहे हैं. ये सीन दमदार है, लोग इसपर खूब रील्स और मीम्स बना रहे हैं.  

Akshaye Khanna Net Worth: धुरंधर के रहमान डकैत, छावा के औरंगजेब... 2025 के टॉप विलेन बने अक्षय खन्ना की कितनी है नेटवर्थ?
धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धमाकेदार एक्टिंग ने बरपाया कहर, जानें रियल लाइफ में पढ़ाई के मामले में कौन है आगे
5 आसान स्टेप्स में अपनी कॉफी को बनाएं Anti-inflammatory, सूजन, दर्द और इंफ्लेमेशन से मिलेगा छुटकारा
हार्ट को हेल्दी और स्ट्रांग रखते हैं ये 6 फूड्स, डाइट में शामिल करते ही ​हेल्थ के साथ ही फिट रहेगा दिल
ये है दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश, जहां खुलेआम होती है बेइमानी, जानें भारत की रैंकिंग
2026 में इन 3 राशियों के करियर, नौकरी और पैसे पर रहेगी शनि की नजर, जाने कैसा रहेगा साढ़ेसाती और ढैय्या का असर
चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, आकर्षक शरीर, पैसा- लग्जरी सब होता है इनके पास
आज का दिन किसके लिए शुभ, किसके लिए चुनौतीपूर्ण? पढ़ें 12 राशियों का राशिफल
इन 4 राशियों की लड़कियां अपने पति से करती हैं बेहद प्यार, बनाती हैं 'रोमियो और जूलियट' जैसा रिश्ता
इस मंदिर को 'नरक का दरवाजा' कहा जाता है, जो भी इसमें गया वो ज़िंदा वापस नहीं लौटा
