Akshaye Khanna Net Worth: धुरंधर के रहमान डकैत, छावा के औरंगजेब... 2025 के टॉप विलेन बने अक्षय खन्ना की कितनी है नेटवर्थ? 

1 . सोशल मीडिया पर वायरल अक्षय खन्ना की एंट्री सीन

1

इस फिल्म में खासतौर से अक्षय खन्ना का जो एंट्री सीन रहा, वह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इतना ही नहीं इस सीन ने एक बहरीनी रैप गाने 'FA9LA' को भी रातों-रात हिट बना दिया. बॉलीवुड के टैलेंटेड स्टार और कम बोलने वाले एक्टर अक्षय खन्ना इसी को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं.