Akshaye Khanna Net Worth: धुरंधर के रहमान डकैत, छावा के औरंगजेब... 2025 के टॉप विलेन बने अक्षय खन्ना की कितनी है नेटवर्थ? 

बिजनेस
Abhay Sharma | Dec 09, 2025, 03:20 PM IST
1.सोशल मीडिया पर वायरल अक्षय खन्ना की एंट्री सीन
इस फिल्म में खासतौर से अक्षय खन्ना का जो एंट्री सीन रहा, वह सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इतना ही नहीं इस सीन ने एक बहरीनी रैप गाने 'FA9LA' को भी रातों-रात हिट बना दिया. बॉलीवुड के टैलेंटेड स्टार और कम बोलने वाले एक्टर अक्षय खन्ना इसी को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में हैं.
2.अक्षय खन्ना की कितनी है नेट वर्थ?
बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अक्षय खन्ना की कुल संपत्ति करीब 167 करोड़ रुपये के करीब है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय सोशल मीडिया से दूर रहते हैं और वह इंस्टाग्राम पर भी नहीं हैं. बताया जाता है कि अक्षय खन्ना फिल्में चुन-चुन कर करते हैं और निवेश भी बेहद समझदारी से करते हैं.
3.प्रॉपर्टी
इसके अलावा मिली जानकारी के मुताबिक अक्षय खन्ना के पास जुहू, मालाबार हिल और ताड़देव जैसे मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में प्रॉपर्टी हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी कीमत 100 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है.
4.शानदार कार कलेक्शन
अक्षय खन्ना ज्यादातर स्टार्स की तरह अपनी लग्जरी को दिखावा नहीं करते, साधारण लाइफस्टाइल और पुराने जमाने की सादगी ही उनकी पहचान है. हालांकि कार कलेक्शन उनकी शानदार है. उनकी गैराज में मर्सिडीज-बेंज S-क्लास, बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं.
5.'धुरंधर' में अक्षय का एंट्री सीन देख फैन हुए दीवाने
फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना की एंट्री सीन खूब वायरल हो रही है. इसमें अक्षय रेगिस्तान के बीच काला चश्मा, शांत लेकिन खतरनाक अंदाज में एंट्री लेते हुए दिख रहे हैं. ये सीन दमदार है, लोग इसपर खूब रील्स और मीम्स बना रहे हैं.
