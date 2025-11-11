सनी और बॉबी देओल में कौन है ज्यादा अमीर? जानें फिल्मों के अलावा Deol Family की कहां-कहां से होती है कमाई

2 . धर्मेंद्र की संपत्ति

89 साल के धर्मेंद्र काफी अमीर हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास करीब 480 करोड़ रुपये की संपत्ति है. फिल्मों के अलावा वह अपने रेस्टोरेंट बिजनेस से भी अच्छी खासी कमाई करते हैं. उनके पास 100 एकड़ का एक फार्महाउस है. महाराष्ट्र में उनकी करोड़ों की संपत्ति है जिसमें लगभग 17 करोड़ रुपये की दूसरी संपत्तियां भी शामिल हैं. उन्होंने प्रॉपर्टी में भी निवेश किया है.