दिल्ली की 5 हिडन मार्केट जहां अमीर लोग भी करने आते हैं खरीदारी? चौंका देगी ये लिस्ट

बिजनेस
Gaurav Barar | May 12, 2026, 03:19 PM IST
1.दिल्ली के हिडन मार्केट्स
दिल्ली अपनी चमक-धमक और शोर-शराबे वाली मार्केट जैसे चांदनी चौक या सरोजिनी नगर के लिए मशहूर है, लेकिन इस शहर के दिल में कुछ ऐसी जगहें भी छिपी हैं जो रईसी और सलीके का प्रतीक हैं. यहां की हिडन मार्केट्स में आपको भीड़ नहीं, बल्कि शांति और एक्सक्लूसिविटी मिलेगी. यही कारण है कि दिल्ली के अमीर और सेलिब्रिटीज भी यहां खरीदारी करना पसंद करते हैं. (Image Source- https://thedhanmill.com/)
2.धन मिल कंपाउंड, छतरपुर
छतरपुर की गलियों में छिपा धन मिल कभी गोदामों का एक समूह था, लेकिन आज यह दिल्ली का सबसे पॉश डिजाइनर हब बन चुका है. यहां आपको भारत के टॉप डिजाइनरों के बुटीक और बेहतरीन लाइफस्टाइल स्टोर्स मिलेंगे. (Image Source- https://thedhanmill.com/)
3.क्यों आएं यहां पर?
अगर आप भीड़ से दूर, लग्जरी कपड़ों और कैफे डोरी जैसे कैफे के बीच खरीदारी करना चाहते हैं, तो यह बेस्ट जगह है. यहां के कलेक्शन और कस्टमाइज्ड एक्सेसरीज अमीरों की पहली पसंद हैं. (Image Source- https://thedhanmill.com/)
4.मेहरचंद मार्केट, लोधी कॉलोनी
खान मार्केट का नाम तो सबने सुना है, लेकिन उसके ठीक बगल में स्थित मेहरचंद मार्केट उन लोगों के लिए है जो शांत और क्लासी माहौल पसंद करते हैं. यहां फैबइंडिया जैसे बड़े ब्रांड्स के अलावा कई ऐसे स्वतंत्र बुटीक हैं जो सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक कपड़ों के लिए जाने जाते हैं. (Image Source- https://meharchandmarket.org/)
5.अमीरों की पसंद
यहां मिलने वाले होम डेकोर आइटम्स और डिजाइनर ब्लाउज/साड़ियां बेहद यूनिक होती हैं. लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट के करीब होने के कारण यहां का माहौल बहुत आर्टिस्टिक है. (Image Source- https://meharchandmarket.org/)
6.संतुष्टि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, चाणक्यपुरी
एयरफोर्स वाइव्स एसोसिएशन द्वारा संचालित यह मार्केट दिल्ली के सबसे शांत और वीआईपी इलाकों में से एक है. यहां का माहौल किसी पार्क जैसा है- चारों तरफ हरियाली, साफ-सुथरे रास्ते और सन्नाटा. यहां 'सा-चा' टी बुटीक, डिजाइनर एथनिक वियर और हस्तशिल्प की बेहतरीन दुकानें हैं. बड़े राजनेता और डिप्लोमैट्स अक्सर यहां चाय और लग्जरी सिगार की खरीदारी करते देखे जाते हैं.
7.शाहपुर जाट
हौज खास के पास स्थित यह गांव जैसा दिखने वाला इलाका असल में ब्राइडल शॉपिंग का छिपा हुआ खजाना है. यहां की संकरी गलियों में दुनिया के बेहतरीन ज्वेलरी डिजाइनर और ब्राइडल बुटीक छिपे हैं.
8.क्या है यहां की खासियत?
यहां आपको वह सब मिलेगा जो बड़े मॉल्स में नहीं मिलता. कस्टमाइज्ड फुटवियर से लेकर इंडो-वेस्टर्न कपड़ों तक, यहां का हर स्टोर कुछ नया पेश करता है. यहां के डिजाइनर अक्सर बॉलीवुड हस्तियों के लिए कपड़े तैयार करते हैं.
9.लोधी कॉलोनी आर्ट डिस्ट्रिक्ट और आस-पास के बुटीक
लोधी कॉलोनी न केवल अपनी सुंदर दीवारों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहां के कुछ खास स्टोर्स अमीरों के बीच चर्चा का विषय रहते हैं. यहां मिलने वाले आर्ट पीसेस, विंटेज फर्नीचर और कस्टमाइज्ड गिफ़्ट्स इसे दिल्ली के एलीट क्लास की पसंदीदा जगह बनाते हैं.