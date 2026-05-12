दिल्ली की 5 हिडन मार्केट जहां अमीर लोग भी करने आते हैं खरीदारी? चौंका देगी ये लिस्ट

1 . दिल्ली के हिडन मार्केट्स

1

दिल्ली अपनी चमक-धमक और शोर-शराबे वाली मार्केट जैसे चांदनी चौक या सरोजिनी नगर के लिए मशहूर है, लेकिन इस शहर के दिल में कुछ ऐसी जगहें भी छिपी हैं जो रईसी और सलीके का प्रतीक हैं. यहां की हिडन मार्केट्स में आपको भीड़ नहीं, बल्कि शांति और एक्सक्लूसिविटी मिलेगी. यही कारण है कि दिल्ली के अमीर और सेलिब्रिटीज भी यहां खरीदारी करना पसंद करते हैं. (Image Source- https://thedhanmill.com/)