Good News! अब ढाई घंटे में दिल्ली से देहरादून लेकिन रास्ते पर 5 टोल- FasTag से कितने कटेंगे?

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Kusum Lata | Apr 14, 2026, 03:31 PM IST
1.Delhi- Dehradun Expressway Route Detail
213 किलोमीटर का दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे शुरू होगा दिल्ली के अक्षरधाम से. यह बागपत और सहारनपुर होते हुए देहरादून तक पहुंचेगा. इस एक्सप्रेसवे से हरिद्वार रोड और चार धाम हाईवे भी जुड़ेंगे. इस एक्सप्रेसवे में 16 एंट्री-एग्जिट बनाए गए हैं.
2.5 Toll on Delhi-Dehradun Expressway
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे में 5 टोल बनने वाले हैं. इन टोल्स पर FasTag Annual Pass वैलिड होगा. फिलहाल इस एक्सप्रेसवे पर टोल कलेक्शन शुरू नहीं हुआ है. बता दें कि FasTag Annual Pass से एक साल में 200 ट्रिप की सुविधा मिलती है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक तरफ के सफर में 670 रुपये का टोल चुकाना होगा. अगर 24 घंटे के अंदर वापसी होती है तो आने-जाने में टोटल 1000 रुपये का टोल कटेगा. नहीं तो वापसी में भी पूरे 670 रुपये चुकाने होंगे.
3.Delhi-Dehradun Expressway Feature
यात्रियों की सुविधा के लिए इस एक्सप्रेसवे पर रेस्ट एरिया, फूड कोर्ट, पेट्रोल पंप और पब्लिक टॉयलेट बनाने की योजना है. इन सुविधाओं के होने से यात्री इस लंबे सफर में ब्रेक ले सकेंगे.
4.Delhi-Dehradun Expressway vs Train
दिल्ली से देहरादून जाने वाली सबसे तेज़ ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसे 5 घंटे का समय लगता है. जबकि एक्सप्रेसवे से 3 घंटे में ये सफर पूरा हो जाएगा.
5.Why Delhi-Dehradun Expressway is called economic corridor
इस एक्सप्रेसवे को इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जा रहा है. इस कॉरिडोर की मदद से इस इलाके के प्रमुख टूरिज्म और इकोनॉमिक सेंटर्स जुड़ेंगे. इससे विकास और ट्रेड के नए अवसरों के लिए रास्ते खुलेंगे.