Good News! अब ढाई घंटे में दिल्ली से देहरादून लेकिन रास्ते पर 5 टोल- FasTag से कितने कटेंगे?

2 . 5 Toll on Delhi-Dehradun Expressway

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दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे में 5 टोल बनने वाले हैं. इन टोल्स पर FasTag Annual Pass वैलिड होगा. फिलहाल इस एक्सप्रेसवे पर टोल कलेक्शन शुरू नहीं हुआ है. बता दें कि FasTag Annual Pass से एक साल में 200 ट्रिप की सुविधा मिलती है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक तरफ के सफर में 670 रुपये का टोल चुकाना होगा. अगर 24 घंटे के अंदर वापसी होती है तो आने-जाने में टोटल 1000 रुपये का टोल कटेगा. नहीं तो वापसी में भी पूरे 670 रुपये चुकाने होंगे.