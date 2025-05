4 . What to check before buying Critical Illness Policy

क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेने से पहले चेक करें कि पॉलिसी में कौन-कौन सी बीमारियां कवर हो रही हैं. वो पॉलिसी लें जिनमें बड़ी बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, स्ट्रोक, किडनी फेलियर और ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खर्च शामिल हो. ये जरूर देखें कि जो लमसम अमाउंट पॉलिसी ऑफर कर रही है उसमें आपके इलाज का खर्च और लॉस ऑफ इनकम मैनेज हो रहा है या नहीं. ये देखें कि कौन सी चीज़ें कवर नहीं होंगी- आम तौर पर इंश्योरर उन बीमारियों को कवर नहीं करते हैं जो पहले हैं, या फिर अगर व्यक्ति खुद को चोट पहुंचा ले तो वो भी इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है. ये भी चेक करें कि इंश्योरर पॉलिसी देने से पहले कौन-कौन से टेस्ट करवाता है. (फोटो- कैन्वा)