ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ पर पीट हेगसेथ का बड़ा बयान, बोले– मिशन साफ, लंबी नहीं चलेगी लड़ाई

दिल्ली-एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ बढ़ रहा तापमान, चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी बढ़ाएगी मुसीबत

दो अमृत भारत समेत 5 नई ट्रेनों की मिलेगी सौगात, रूट और टाइमटेबल की पूरी डिटेल यहां रही

खराब CIBIL के चलते नहीं मिल रहा लोन? अपनाएं Credit Score बढ़ाने के 5 आसान तरीके

Morning Habits: फिट बॉडी और शार्प माइंड का सीक्रेट हैं ये 5 आदतें, आप में हैं या नहीं?

Oil Crisis: पाकिस्तान में लॉकडाउन जैसे हालात, बांग्लादेश ने खोजा जुगाड़, जान लें भारत में क्या है स्थिति

HomePhotos

बिजनेस

खराब CIBIL के चलते नहीं मिल रहा लोन? अपनाएं Credit Score बढ़ाने के 5 आसान तरीके

Credit Score: पैसों की दुनिया में क्रेडिट स्कोर एक ऐसा मैजिक नंबर है जो ये तय करता है कि आप लोन दिए जाने के लायक हैं या नहीं. क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो बैंक वाले खुद ही आपको फोन कर-करके लोन ऑफर करेंगे. स्कोर खराब है तो आप परेशान हो जाएंगे पर आपको लोन नहीं मिलेगा.

Kusum Lata | Mar 11, 2026, 07:36 AM IST

1.What information does Credit Score Carries

1

क्रेडिट स्कोर से क्या पता चलता है

क्रेडिट स्कोर असल में तीन अंकों का एक नंबर होता है. 300 से 900 के बीच कुछ भी आपका क्रेडिट स्कोर हो सकता है. 300से 579 माने खराब, 580 से 669 माने ठीक ठाक, 670-739 माने अच्छा, 740-799 माने बहुत अच्छा और 800- 900 माने शानदार. क्रेडिट स्कोर ये बताता है कि आप क्रेडिट यानी लोन या कर्ज को लेकर कितने जिम्मेदार हैं. माने क्रेडिट कार्ड कैसे इस्तेमाल करते हैं, पुराने लोन का आपने समय पर भुगतान किया है या नहीं, क्रेडिट कार्ड बिल समय पर चुकाया है या नहीं. (फोटो- Canva)

2.Benefit of Good Credit Score

2

अच्छा क्रेडिट स्कोर होने के फायदे

बहुत अच्छा और शानदार कैटेगिरी में होना आइडियल माना जाता है. बैंक और लोन कंपनियों की नज़र में आपकी छवि एक जिम्मेदार ग्राहक की बनती है. ऐसे व्यक्ति जो लोन लेता है और समय पर चुकाता है. ऐसा व्यक्ति जो अपनी क्रेडिट लिमिट को जिम्मेदारी से यूज़ करता है. ऐसे केस में लोन आसानी से मिल जाता है, इतना ही नहीं आप अपने लोन की शर्तों को नेगोशिएट भी कर सकते हैं. (फोटो- Canva)

3.Disadvantage of Low CIBIL

3

खराब क्रेडिट स्कोर के क्या नुकसान होते हैं

अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब या ठीक-ठाक की श्रेणी में आता है तो बैंक और लोन देने वाले संस्थान आपको जोखिम वाला ग्राहक मान सकते हैं. आपको पर्सनल लोन, होम लोन या कार लोन जैसे ज़रूरी लोन मिलने में परेशानी आ सकती है. कई कंपनियां नौकरी देने से पहले क्रेडिट स्कोर चेक करती हैं, खराब क्रेडिट स्कोर इसमें रोड़ा बन सकता है. क्रेडिट लिमिट पर भी इसका असर पड़ता है. चलिए जानते हैं 5 तरीके जिनसे आप अपना क्रेडिट स्कोर सुधार सकते हैं. (फोटो- Canva)

4.Pay EMIs on Time to Improve Credit Score

4

EMI और क्रेडिट कार्ड बिल समय पर भरें

क्रेडिट स्कोर या CIBIL तुरंत ठीक नहीं होता. लेकिन कुछ आदतों को अपनाकर समय के साथ इसे बेहतर किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड बिल और EMI का भुगतान समय पर करें. एक दिन की देरी भी आपका स्कोर खराब कर सकती है, इससे बचने के लिए आप ऑटो-पे का ऑप्शन चुन सकते हैं. (फोटो- Canva)

5.Maintain good Credit Utilization Ratio

5

पूरी क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल न करें

क्रेडिट कार्ड पर खर्च करने की एक लिमिट तय होती है. इस पूरी लिमिट को खर्च करना आपके क्रेडिट स्कोर पर असर डाल सकता है. क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो (CUR) का मतलब है कि आप अपनी पूरी क्रेडिट लिमिट का कितना हिस्सा इस्तेमाल करते हैं. 30 प्रतिशत एक अच्छा CUR माना जाता है. उदाहरण के लिए अगर आपकी क्रेडिट लिमिट एक लाख की है तो कोशिश करें कि आप 30 हजार रुपये से ज्यादा क्रेडिट कार्ड पर खर्च न करें. (फोटो- Canva)
 

6.Don't Apply for too many Loans and Credit Cards

6

बार-बार लोन या क्रेडिट कार्ड के अप्लाई न करें

आप जब भी लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं बैंक आपकी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है. इसे हार्ड इन्क्वायरी कहते हैं. हार्ड इन्क्वायरी का असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है. अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बढ़िया है तो हार्ड इन्क्वायरी से क्रेडिट स्कोर कम घटेगा, लेकिन अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कमज़ोर है तो हार्ड इन्क्वायरी आपके क्रेडिट स्कोर पर ज्यादा नेगेटिव असर डालेगी. एक हार्ड इन्क्वायरी का असर लगभग एक साल तक रहता है. (फोटो- Canva)

7.Don't close old credit Account

7

पुराने क्रेडिट अकाउंट या क्रेडिट कार्ड बंद न करें

ये गलती अक्सर लोग करते हैं. कोई नई कंपनी नए ऑफर्स के साथ एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च करती है, उसका प्रचार करती है और लोग हाथों-हाथ उस क्रेडिट कार्ड को खरीद लेते हैं. जब उन्हें लगता है कि उनके पास जरूरत से ज्यादा क्रेडिट कार्ड हो गए हैं तो वो अपने पुराने कार्ड को बंद करवा देते हैं. ऐसा करते ही आपका क्रेडिट लाइन कम होता है, यूटिलाइजेशन रेशियो बढ़ता है और आपके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव असर पड़ता है. आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जितनी पुरानी होगी, आपके क्रेडिट स्कोर के लिए उतना बेहतर होगा. इसलिए पुराने क्रेडिट कार्ड या लोन अकाउंट को बंद न करें. (फोटो- pexel)

8.Keep Checking you CIBIL Score

8

CIBIL Score रेगुलरली चेक करें

UPI ऐप्स, ऑनलाइन बैंकिंग ऐप की मदद से आप अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं. समय-समय पर अपना सिबिल स्कोर चेक करें. अगर आपको अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में कुछ मिसमैच दिखे तो आप डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन प्रक्रिया के जरिए उसे ठीक करवा सकते हैं. (फोटो- pexel)

IANS Input के साथ.

