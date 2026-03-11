खराब CIBIL के चलते नहीं मिल रहा लोन? अपनाएं Credit Score बढ़ाने के 5 आसान तरीके

7 . Don't close old credit Account

पुराने क्रेडिट अकाउंट या क्रेडिट कार्ड बंद न करें

ये गलती अक्सर लोग करते हैं. कोई नई कंपनी नए ऑफर्स के साथ एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च करती है, उसका प्रचार करती है और लोग हाथों-हाथ उस क्रेडिट कार्ड को खरीद लेते हैं. जब उन्हें लगता है कि उनके पास जरूरत से ज्यादा क्रेडिट कार्ड हो गए हैं तो वो अपने पुराने कार्ड को बंद करवा देते हैं. ऐसा करते ही आपका क्रेडिट लाइन कम होता है, यूटिलाइजेशन रेशियो बढ़ता है और आपके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव असर पड़ता है. आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जितनी पुरानी होगी, आपके क्रेडिट स्कोर के लिए उतना बेहतर होगा. इसलिए पुराने क्रेडिट कार्ड या लोन अकाउंट को बंद न करें. (फोटो- pexel)