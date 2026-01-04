इन 5 तरह के लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड बन सकता है सबसे बड़ी मुसीबत, बिगड़ सकता है सारा बजट

1 . जो खर्च पर नियंत्रण नहीं रख पाते

1

जिन लोगों को बिना सोचे-समझे खरीदारी करने की आदत होती है, उनके लिए क्रेडिट कार्ड परेशानी खड़ी कर सकता है. नकद पैसे न निकलने का एहसास खर्च को बढ़ा देता है और महीने के आखिर में बजट बिगड़ जाता है.

