इन 5 तरह के लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड बन सकता है सबसे बड़ी मुसीबत, बिगड़ सकता है सारा बजट

बिजनेस
राजा राम | Jan 04, 2026, 11:29 PM IST
1.जो खर्च पर नियंत्रण नहीं रख पाते
जिन लोगों को बिना सोचे-समझे खरीदारी करने की आदत होती है, उनके लिए क्रेडिट कार्ड परेशानी खड़ी कर सकता है. नकद पैसे न निकलने का एहसास खर्च को बढ़ा देता है और महीने के आखिर में बजट बिगड़ जाता है.
2.जो सिर्फ न्यूनतम राशि चुकाते हैं
हर महीने केवल न्यूनतम देय राशि भरना सबसे बड़ा जाल है. इससे बकाया रकम पर भारी ब्याज लगता है और कर्ज लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ता.
3.जिनकी आमदनी नियमित नहीं है
फ्रीलांस या अस्थायी काम करने वालों की कमाई हर महीने एक जैसी नहीं होती. ऐसे में अगर किसी महीने पूरा बिल न चुका पाए, तो जुर्माना और ब्याज परेशानी बढ़ा देता है.
4.जो हर खर्च को जरूरी मान लेते हैं
छुट्टियां, महंगे फोन या लग्जरी चीजों को जरूरत समझना गलत है. इन्हें जरूरी खर्च मानकर कार्ड से भुगतान करना धीरे-धीरे कर्ज बढ़ा देता है.
5.जो बजट और योजना नहीं बनाते
बिना मासिक बजट और वित्तीय योजना के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना जोखिम भरा साबित हो सकता है. यह आदत भविष्य की बचत को नुकसान पहुंचाती है.
6.कैसे बचें इस मुसीबत से
हर महीने पूरा भुगतान करें, खर्च की सीमा तय रखें और केवल जरूरी जरूरतों के लिए ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें.