Credit Card बिल भरने में हो जाती है देर? अब मिलेगा 3 दिन का Extra Time, लेकिन है एक शर्त

5 . 3 दिन के ग्रेस पीरियड में भी बिल नहीं भरा, तब क्या होगा?

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यहां यह साफ करना ज़रूरी है कि 3 दिन के ग्रेस पीरियड का मतलब ये नहीं है कि ड्यू डेट बदल गई. आपके बिल की ड्यू डेट वही रहेगी जो आपके क्रेडिट कार्ड बिल पर लिखा है. इसमें कोई बदलाव नहीं होगा. आपको बस बिल भरने के लिए तीन दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा. इसमें बिल नहीं भरा तो क्रेडिट एजेंसी में आपका बैंक यही रिपोर्ट देगा कि तय ड्यू डेट पर फोटो- कैन्वा आपने बिल नहीं भरा. वहीं, लेट फी की पेनल्टी भी आपको ड्यू डेट से ही देनी पड़ेगी, न कि 3 दिन बाद की डेट से. फोटो- कैन्वा