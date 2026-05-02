Credit Card बिल भरने में हो जाती है देर? अब मिलेगा 3 दिन का Extra Time, लेकिन है एक शर्त

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Kusum Lata | May 02, 2026, 10:47 AM IST
1.Credit Card पर RBI का नया अपडेट क्या है
RBI ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ईशू करने वाले बैंकों के लिए निर्देश जारी किए हैं. इसमें पहला निर्देश ये है कि ड्यू डेट पर अगर ग्राहक बिल नहीं भरता, तो लेट फी चार्ज करने और लेट फी को क्रेडिट एजेंसियों को रिपोर्ट करने से पहले तीन दिन का इंतज़ार करना होगा. फोटो- कैन्वा
2.RBI का नया नियम उदाहरण के साथ
मान लीजिए कि आपके बिल की लास्ट डेट 5 मई है, किसी भी वजह से अगर आप 5 मई को अपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुका पाते हैं. तो बैंक 8 मई तक आपको लेट फी चार्ज नहीं कर सकता है. इसी तरह 8 मई तक आपके लेट फी को क्रेडिट एजेंसी को रिपोर्ट नहीं किया जाएगा. फोटो- कैन्वा
3.नए नियम का आप पर क्या असर होगा
अगर आप तीन दिन के ग्रेस पीरियड के अंदर क्रेडिट कार्ड का बिल भर देते हैं, तो आपको लेट फी नहीं चुकानी पड़ेगी. न ही लेट पेमेंट का नेगेटिव असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ेगा. फोटो- कैन्वा
4.अब तक क्या था लेट पेमेंट को लेकर नियम
अब तक क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट पार होते ही बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनियां लेट फी चार्ज करने लगती हैं. वहीं, क्रेडिट एजेंसियों को रिपोर्ट करने के लिए बैंक अलग-अलग टाइमलाइन का इस्तेमाल करते हैं. कुछ बैंक तुरंत रिपोर्ट करते हैं, जबकि कुछ बैंक इसमें समय लेते हैं. अब कम से कम तीन दिन का इंतजार करना होगा. फोटो- कैन्वा
5.3 दिन के ग्रेस पीरियड में भी बिल नहीं भरा, तब क्या होगा?
यहां यह साफ करना ज़रूरी है कि 3 दिन के ग्रेस पीरियड का मतलब ये नहीं है कि ड्यू डेट बदल गई. आपके बिल की ड्यू डेट वही रहेगी जो आपके क्रेडिट कार्ड बिल पर लिखा है. इसमें कोई बदलाव नहीं होगा. आपको बस बिल भरने के लिए तीन दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा. इसमें बिल नहीं भरा तो क्रेडिट एजेंसी में आपका बैंक यही रिपोर्ट देगा कि तय ड्यू डेट पर फोटो- कैन्वा आपने बिल नहीं भरा. वहीं, लेट फी की पेनल्टी भी आपको ड्यू डेट से ही देनी पड़ेगी, न कि 3 दिन बाद की डेट से. फोटो- कैन्वा