Good News: लोन लेने के लिए अब नहीं देखना पड़ेगा CIBIL Score, जानिए क्या है सरकार का नया नियम

डीएनए मनी
Abhay Sharma | Oct 11, 2025, 01:01 PM IST
1.केंद्र सरकार और RBI की गाइडलाइन
बता दें कि केंद्र सरकार ने साफतौर पर कहा है कि पहली बार लोन लेने वालों के लिए कोई न्यूनतम सिबिल (CIBIL) स्कोर अनिवार्य नहीं है. रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक बैंक सिर्फ क्रेडिट हिस्ट्री न होने के आधार पर लोन रिजेक्ट नहीं कर सकता है.
2.RBI ने दी है बैंकों को ये सलाह
RBI ने अपने मास्टर डायरेक्शन में बैंकों को यह सलाह दी है कि पहली बार लोन के लिए आवेदन करने वालों की फाइल केवल इसलिए खारिज न की जाए क्योंकि उनके पास किसी तरह का क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं है. पहली बार लोन लेने वालों के लिए यह राहत भरी खबर है.
3.फीस भी ज्यादा नहीं
अक्सर कई लोगों की शिकायत रहती है कि CIBIL रिपोर्ट निकालने के लिए उनसे मोटी रकम वसूली जाती है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि कोई भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी (CIC) ₹100 से ज्यादा शुल्क नहीं ले सकती है. वहीं RBI ने निर्देश दिया है कि हर व्यक्ति को साल में एक बार अपनी पूरी क्रेडिट रिपोर्ट मुफ्त में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में दी जाए, ये नियम 1 सितंबर 2016 से लागू है.
4.जान लें क्या है सिबिल स्कोर?
बता दें कि सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच 3 अंकों की एक संख्या होती है, जो जितनी ज्यादा होगी, क्रेडिट स्कोर उतना ही अच्छा माना जाएगा. इससे लोन मिलने के आसार उतने ही बढ़ जाते हैं. किसी भी तरह के लोन के लेनदेन और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट से जुड़े रेकॉर्ड के रिपोर्ट को क्रेडिट रिपोर्ट कहा जाता है.
5.जांच के बाद मिलेगा लोन
पहली बार लोन लेने वालों के लिए सिबिल स्कोर अनिवार्य नहीं है, पर बैंकों को अपनी ड्यू डिलिजेंस (सावधानीपूर्वक जांच) करनी होगी. इसमें आवेदक के वित्तीय व्यवहार, पिछली किस्तों का रिकॉर्ड और अगर कोई लोन सेटल या री-स्ट्रक्चर हुआ है तो उसकी देरी से भुगतान या लिखे गए ऋण जैसे पहलुओं को देखा जाएगा.
