अचानक से 20 साल पीछे चला गया चीन! प्रॉपर्टी की कीमतें हुईं धड़ाम, क्या अगला नंबर भारत का? निवेशकों की उड़ी नींद

1 . घरों की कीमतें गिरकर 2005 के लेवल पर!

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चीन के प्रॉपर्टी बाजार से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं. खबर ये है कि वहां घरों की कीमतें गिरकर 2005 के लेवल पर पहुंच गई हैं. सोचिए, 20 साल की पूरी बढ़त मिट्टी में मिल गई. अब हर भारतीय के मन में यही सवाल है कि क्या भारत में भी ऐसा कुछ होने वाला है, क्या यहां भी घरों के दाम गिरेंगे?

