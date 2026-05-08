UPI चलाते हैं? पेमेंट से पहले चेक कर लें ये 5 सेटिंग्स, सुरक्षित रहेगा आपका पैसा

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Kusum Lata | May 08, 2026, 11:24 AM IST
1.App Lock जरूर ऑन रखें
UPI ऐप खोलने पर पिन या फिंगरप्रिंट से लॉगइन ज़रूरी करें. इससे अगर अनलॉक्ड फोन किसी के हाथ लगा तो भी वो आपका UPI ऐप एक्सेस नहीं कर पाएगा. यह आपके UPI ऐप को सुरक्षा की एक एक्स्ट्रा लेयर प्रदान करता है.
2.Daily Transaction Limit सेट करें
क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पेमेंट करनी थी 500 रुपये की और आपने गलती से 5000 भेज दिए? इससे बचने के लिए आप पेमेंट के लिए अपनी डेली लिमिट सेट कर लें. उदाहरण के लिए अगर आप एक दिन में हजार रुपये का UPI ट्रांजैक्शन करते हैं, तो लिमिट भी 1200-1500 से ज्यादा की न रखें. इससे आप बड़े नुकसान से बच जाएंगे.
3.Check Autopay Setting
आप अपने UPI ऐप पर ऑटोपे की सेटिंग चेक करें. कई बार जब आप सब्स्क्रिप्शन लेते हैं, तो उसके लिए ऑटोपे का ऑप्शन सलेक्ट करते हैं. ऐसा करने पर हर महीने या हर साल के लिए ऑटोपे सेट हो जाता है. आप एक बार पैसे देकर भूल जाते हैं और इसकी याद आपको तब आती है जब दोबारा पैसे कटते हैं. इसलिए ऑटोपे पर जाकर चेक करें कि कोई लाइव या पेंडिंग ऑटोपे तो नहीं है. जो ऑटोपे लाइव है, उसकी आपको ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, नहीं तो उसे कैंसल कर दें.
4.UPI Lite Feature का इस्तेमाल करें
UPI lite फीचर यूज़ करने का. UPI लाइट NPCI की तरफ से छोटे ट्रांजैक्शन के लिए दिया गया एक फीचर है, जिसमें आप एक बार में अधिकतम 500 (कुछ ऐप्स में 1000 रुपये) का पेमेंट कर सकते हैं. इसमें पिन की ज़रूरत नहीं होती और पेमेंट फास्ट होता है. यह आपके डेली पेमेंट्स को पेमेंट को आपके बैंक अकाउंट से सेपरेट रखेगा.
5.UPI Payment Pro Tip
UPI पेमेंट करते वक्त आप फ्रॉड का शिकार न हों, इसके लिए ज़रूरी है कि स्कैन करने के बाद ये ज़रूर चेक करें कि रिसीवर का नाम क्या आ रहा है. UPI के लिए ऐसा पिन सेट करें, जिसे कोई और गेस न कर पाए. पेमेंट रिसीव करने के लिए QR कोड स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इस तरह के किसी ट्रैप में न फंसें.