UPI चलाते हैं? पेमेंट से पहले चेक कर लें ये 5 सेटिंग्स, सुरक्षित रहेगा आपका पैसा

3 . Check Autopay Setting

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आप अपने UPI ऐप पर ऑटोपे की सेटिंग चेक करें. कई बार जब आप सब्स्क्रिप्शन लेते हैं, तो उसके लिए ऑटोपे का ऑप्शन सलेक्ट करते हैं. ऐसा करने पर हर महीने या हर साल के लिए ऑटोपे सेट हो जाता है. आप एक बार पैसे देकर भूल जाते हैं और इसकी याद आपको तब आती है जब दोबारा पैसे कटते हैं. इसलिए ऑटोपे पर जाकर चेक करें कि कोई लाइव या पेंडिंग ऑटोपे तो नहीं है. जो ऑटोपे लाइव है, उसकी आपको ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, नहीं तो उसे कैंसल कर दें.