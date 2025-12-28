10 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन दे रही है सरकार, यहां जानिए पूरी डिटेल

6 . तीन कैटेगरी के लोन मिलते हैं

मुद्रा योजना में तीन कैटेगरी के लोन मिलते हैं. शिशु लोन के तहत 50 हजार रुपये तक, किशोर लोन में 50 हजार से 5 लाख रुपये तक और तरुण लोन में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की राशि दी जाती है.

सरकार का मानना है कि इस योजना से न सिर्फ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि छोटे कारोबारियों को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी.