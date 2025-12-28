FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिजनेस

10 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन दे रही है सरकार, यहां जानिए पूरी डिटेल

देश में छोटे कारोबारियों, स्टार्टअप्स और घरेलू महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) चला रही है. इस योजना के तहत बिना बड़ी गारंटी के 10 लाख रुपये तक का लोन लिया जा सकता है.

राजा राम | Dec 28, 2025, 06:01 PM IST

1.छोटे उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाना

छोटे उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाना
1

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य छोटे उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाना है. यह स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं.
 

2.आसान शर्तों पर फंड उपलब्ध

आसान शर्तों पर फंड उपलब्ध
2

मुद्रा लोन के तहत सरकार माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA) के जरिए आसान शर्तों पर फंड उपलब्ध कराती है. इसमें टर्म लोन के साथ-साथ वर्किंग कैपिटल और ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिलती है, जिससे कारोबार चलाना आसान हो जाता है.
 

3.18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है

18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है
3

इस योजना के लिए 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है. नौकरीपेशा न होने के बावजूद स्टार्टअप शुरू करने वाले, दुकानदार, कारीगर, रेहड़ी-पटरी वाले और छोटे व्यापारी इसके पात्र हैं. महिलाएं भी, जिनकी किसी बिजनेस में 50 फीसदी या उससे ज्यादा हिस्सेदारी है, मुद्रा लोन ले सकती हैं.
 

4.कई तरह के व्यवसायों को कवर किया गया है

कई तरह के व्यवसायों को कवर किया गया है
4

मुद्रा योजना के तहत कई तरह के व्यवसायों को कवर किया गया है. इसमें ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी जैसे कमर्शियल वाहन, सैलून, मेडिकल स्टोर, सिलाई या रिपेयर शॉप जैसे सर्विस बिजनेस शामिल हैं.
 

5.एग्रो-बिजनेस से जुड़े कामों के लिए भी लोन

एग्रो-बिजनेस से जुड़े कामों के लिए भी लोन
5

इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, पोल्ट्री, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और एग्रो-बिजनेस से जुड़े कामों के लिए भी इस लोन का लाभ उठाया जा सकता है.
 

6.तीन कैटेगरी के लोन मिलते हैं

तीन कैटेगरी के लोन मिलते हैं
6

मुद्रा योजना में तीन कैटेगरी के लोन मिलते हैं. शिशु लोन के तहत 50 हजार रुपये तक, किशोर लोन में 50 हजार से 5 लाख रुपये तक और तरुण लोन में 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की राशि दी जाती है.
सरकार का मानना है कि इस योजना से न सिर्फ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि छोटे कारोबारियों को आर्थिक मजबूती भी मिलेगी.

