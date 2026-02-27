क्या IRCTC के लॉग-इन से खुल जाएगा RailOne App? जानें पूरा प्रोसेस

2 . How to download RailOne App

2

कैसे डाउनलोड करें RailOne App

RailOne ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐपल के ऐप स्टोर पर मौजूद है. iOS यूजर्स ऐप स्टोर से और एंड्रॉइड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा. न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना मोबाइल नंबर डालें. आपके फोन पर OTP आएगा, इस ओटीपी से वेरिफाई करें और उसके बाद यूज़रनेम, पासवर्ड, mPIN सेट करें. इसके बाद अपनी प्रोफाइल की जानकारी भरें, नाम, जन्म की तारीख और फिर आधार नंबर ऐड करें. OTP वेरिफिकेशन के बाद आपकी प्रोफाइल आधार से लिंक हो जाएगी. यहां बता दें कि टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन ज़रूरी है. फोटो- AI Generated

