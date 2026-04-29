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कर्ज में कितना भी डूबे हों आप, इन 4 जगहों पर रखे पैसों से वसूली तो दूर, बैंक छू भी नहीं सकता

महंगाई के इस दौर में एक बड़ा तबका EMI to EMI जीवन गुजारता है. होम लोन, कार लोन और इनके बीच हर तरफ से आ रहीं लेऑफ की खबरें. एक डर हमेशा लगा रहता है कि EMI चूकी तो क्या बैंक सारी जमापूंजी हड़प लेगा? 4 जगहें ऐसी हैं जहां रखे पैसों को कर्ज के खिलाफ कानूनी सुरक्षा मिलती है, चलिए जानते हैं वो कौन से हैं.

Kusum Lata | Apr 29, 2026, 12:32 PM IST

1.PPF में जमा पैसों पर दावा नहीं कर सकते बैंक

PPF में जमा पैसों पर दावा नहीं कर सकते बैंक
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पब्लिक प्रोविडेंट फंड ऐक्ट के तहत आपके PPF अकाउंट को कर्ज के खिलाफ कानूनी सुरक्षा मिलती है. बैंक या कोई भी क्रेडिटर कर्ज सेटल करने के लिए आपके PPF अकाउंट में जमा पैसों पर दावा नहीं कर सकते हैं. अगर आपने कर्ज लेते समय PPF अकाउंट को गैरंटी के तौर पर रखा हो तो केवल उस स्थिति में बैंक कर्ज का अमाउंट आपके पीपीएफ में जमा पैसों से एडजस्ट कर सकता है. फोटो- कैन्वा

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2.PF Balance को नहीं छू सकते बैंक

PF Balance को नहीं छू सकते बैंक
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Employees Provident Funds and Miscellaneous Act का सेक्शन 10 PF अकाउंट को अटैचमेंट के अगेंस्ट सुरक्षा देता है. माने किसी लोन की वसूली के लिए आपके PF बैलेंस का इस्तेमाल करने की इजाज़त कोर्ट नहीं दे सकता है. यह सेक्शन साफ कहता है कि किसी कर्मचारी का निधन हा जोता है तो उनके PF में जमा पूरा पैसा उनके नॉमिनी को दिया जाएगा. यह कर्मचारी द्वारा लिए गए किसी भी कर्ज से मुक्त होगा. यानी PF में जमा पैसे पर कोई भी देनदार दावा नहीं ठोक सकता है. सेक्शन 10 के तहत EPFO द्वारा मिलने वाले पेंशन या फैमिली पेंशन से भी कर्ज की वसूली नहीं की जा सकती है. फोटो- कैन्वा

3.नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) ने नहीं वसूला जा सकता कर्ज

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) ने नहीं वसूला जा सकता कर्ज
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NPS में दो तरह के अकाउंट होते हैं. Tier 1, जो प्राइमरी पेंशन अकाउंट होता है और Tier 2, जो वॉलंटरी अकाउंट होता है. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट (PFRDA) के तहत आपके Tier 1 अकाउंट को कानूनी सुरक्षा मिलती है. इसमें जमा पैसा लोन वसूली के लिए अटैच नहीं किया जा सकता है. हालांकि, अगर आप NPS अकाउंट को कोलैटरल रखकर लोन लेते हैं और लोन चुकाने में चूक जाते हैं तो टियर 1 अकाउंट में जमा 25 प्रतिशत तक का अमाउंट लोन वसूली के लिए अटैच किया जा सकता है. फोटो- कैन्वा

4.पत्नी और बच्चों के लिए लाइफ इंश्योरेंस पर प्रोटेक्शन

पत्नी और बच्चों के लिए लाइफ इंश्योरेंस पर प्रोटेक्शन
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मैरिड विमेन प्रॉपर्टी (MWP) एक्ट के तहत कोई भी शादीशुदा व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस ले सकता है. इस एक्ट के तहत लिया जाने वाले इंश्योरेंस का लाभा उस व्यक्ति की पत्नी और बच्चों को मिलता है. अगर कोई पुरुष इस एक्ट के तहत लाइफ इंश्योरेंस लेता है तो उसके द्वारा लिया गए लोन की वसूली इस इंश्योरेंस से मिलने वाले पैसों से नहीं की जा सकती है. इस इंश्योरेंस से मिलने वाले पैसे पर केवल पॉलिसीहोल्डर की पत्नी और बच्चों का हक होता है. फोटो- कैन्वा
 

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5.क्यों PF, PPF को मिलती है कानूनी सुरक्षा?

क्यों PF, PPF को मिलती है कानूनी सुरक्षा?
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PF, PPF, NPS और Life Insurance किसी भी व्यक्ति और उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित करने के लिए बनाई गई योजनाएं हैं. किसी व्यक्ति द्वारा पहले या आज लिए गए कर्ज का असर उनके भविष्य पर न पड़े, ये सुनिश्चित करने लिए इन योजनाओं को कर्ज वसूली के अगेंस्ट कानूनी सुरक्षा दी गई है. फोटो- कैन्वा

6.बैंकों के पास कर्ज वसूली का क्या ऑप्शन है?

बैंकों के पास कर्ज वसूली का क्या ऑप्शन है?
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अगर कोई व्यक्ति होम लोन या कार लोन लेता है, तो जिस घर या कार के लिए वो लोन लेता है वो कोलैटरल होता है. यानी होम लोन नहीं चुका पाने की स्थिति में बैंक घर को जब्त कर सकता है. इसी तरह कार लोन नहीं चुका पाने की स्थिति में कार को जब्त किया जा सकता है. पर्सनल लोन या किसी और लोन की स्थिति में उस व्यक्ति की अन्य संपत्तियों को अटैच किया जा सकता है. फोटो- कैन्वा

7.EMI नहीं चूकने देने का फॉर्मूला क्या है?

EMI नहीं चूकने देने का फॉर्मूला क्या है?
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अगर आप चाहते हैं कि आपकी EMI कभी न चूके, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी EMI अपने महीने की कमाई से 30 प्रतिशत से ज्यादा न रखें. यानी अगर आप महीने में 50 हजार रुपये कमाते हैं तो 15 हजार रुपये से ज्यादा की EMI न रखें. इसके साथ ही कम से कम तीन से छह महीने के खर्च के लायक एमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए. ताकि नौकरी जाने या बड़ी इमरजेंसी की स्थिति में आप कर्ज के ट्रैप में न फंसें. अगर आपके महीने का खर्च 20 हजार रुपये है तो आपके पास 60 हजार से 1,20,000 रुपये तक का इमरजेंसी फंड होना ज़रूरी है. फोटो- कैन्वा

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