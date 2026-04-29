कर्ज में कितना भी डूबे हों आप, इन 4 जगहों पर रखे पैसों से वसूली तो दूर, बैंक छू भी नहीं सकता

2 . PF Balance को नहीं छू सकते बैंक

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Employees Provident Funds and Miscellaneous Act का सेक्शन 10 PF अकाउंट को अटैचमेंट के अगेंस्ट सुरक्षा देता है. माने किसी लोन की वसूली के लिए आपके PF बैलेंस का इस्तेमाल करने की इजाज़त कोर्ट नहीं दे सकता है. यह सेक्शन साफ कहता है कि किसी कर्मचारी का निधन हा जोता है तो उनके PF में जमा पूरा पैसा उनके नॉमिनी को दिया जाएगा. यह कर्मचारी द्वारा लिए गए किसी भी कर्ज से मुक्त होगा. यानी PF में जमा पैसे पर कोई भी देनदार दावा नहीं ठोक सकता है. सेक्शन 10 के तहत EPFO द्वारा मिलने वाले पेंशन या फैमिली पेंशन से भी कर्ज की वसूली नहीं की जा सकती है. फोटो- कैन्वा