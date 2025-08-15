CA ने दिये इनवेस्टमेंट के 10 सबसे ज़रूरी लेसन, इन्हें ध्यान में रखा तो फाइनेंशियल फ्रीडम दूर नहीं

9 . आपके फाइनेंसेस आपकी इनवेस्टमेंट से ज्यादा ज़रूरी हैं

इन्वेस्ट करना शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड है, आपके ऊपर कोई लोन नहीं है और आप आर्थिक रूप से स्थिर हैं. ऐसा नहीं होने पर पर इमरजेंसी आने पर आपको गलत वक्त पर अपना इनवेस्टमेंट बेचना पड़ सकता है. जैसे मान लो नौकरी चली गई और इमरजेंसी की कोई तैयारी न हो, तब अपना खर्च चलाने के लिए आपको अपने स्टॉक्स बेचने पड़ सकते हैं. हो सकता है कि उस वक्त मार्केट की हालत ठीक न हो तो आपको कम कीमत में अपना स्टॉक बेचना पड़ेगा.