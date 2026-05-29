10 लाख रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया 80 करोड़ का साम्राज्य; कभी 6500 की करते थे नौकरी

3 . फिर लौट आए दिल्ली

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मुंबई में 20 सीटों वाला कैफे खोलने के बाद योगेश शर्मा दिल्ली वापसी लौट आए. साल 2011 में योगेश ने दिल्ली में ही 70 सीटों एक रेस्तरां शुरू किया. फिर उन्होंने दिल्ली के लक्ष्मी नगर के एक मॉल में आउटलेट शुरू की और देखते ही देखते दो अन्य मॉल्स में भी आउटलेट खुल गई. हालांकि, तीनों रेस्तरां सफल हो गए और खूब चलने लगे. उन्हें 20, 40 और 60 साथ रुपये प्रति महीने का रेवेन्यू भी मिलने लगा.

