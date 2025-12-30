एक-दो नहीं बल्कि 20 बार बिजनेस हुआ फ्लॉप, लेकिन 21वीं बार में खड़ी कर दी 500 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

1 . 20 बार देखी असफलता लेकिन नहीं मानी हार

1

कर्नाटक के रहने वाले विकास डी नाहर ने अपने लाइफ में काफी संघर्ष किया है. उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 20 बार असफलता देखी है. लेकिन कभी हार नहीं मानी है. हालांकि अब करोड़ों का कंपनी चला रहे हैं. विकास ने करीब 20 बिजनेस वेंचर किए हैं, लेकिन सभी उन्हें निराशा हाथ आई है.

