एक-दो नहीं बल्कि 20 बार बिजनेस हुआ फ्लॉप, लेकिन 21वीं बार में खड़ी कर दी 500 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Dec 30, 2025, 04:26 PM IST
1.20 बार देखी असफलता लेकिन नहीं मानी हार
कर्नाटक के रहने वाले विकास डी नाहर ने अपने लाइफ में काफी संघर्ष किया है. उन्होंने एक दो नहीं बल्कि 20 बार असफलता देखी है. लेकिन कभी हार नहीं मानी है. हालांकि अब करोड़ों का कंपनी चला रहे हैं. विकास ने करीब 20 बिजनेस वेंचर किए हैं, लेकिन सभी उन्हें निराशा हाथ आई है.
2.कहां से की पढ़ाई-लिखाई?
विकास डी नाहर ने साल 2008-10 में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल की थी. हालांकि पढ़ाई पूरी करने के बाद वो फैमिली बिजनेस में लग गए. लेकिन उन्हें इसमें मजा नहीं आया और उन्होंने अपना बिजनेस करने की ठानी थी.
3.कब शुरू किया अपना बिजनेस?
विकास नाहर ने 20 बार फ्लॉप होने के बाद 21वीं बार साल 2016 में हैप्पीलो लॉन्च किया. विकास की कंपनी में ड्राय फ्रूट्स, मेवे और हेल्दी स्नैक्स का ब्रांड है. हालांकि 21वीं बार विकास को निराशा नहीं हुई और वो सफल हो गए. विकास ने सिर्फ 10,000 रुपये की पूंजी से हैप्पीलो की शुरुआत की थी.
4.शार्क टैंक में जज बन चुके हैं विकास
लोकप्रिय रिएलिटी शो शार्क टैंक ऑफ इंडिया में विकास नाहर अपनी कंपनी हैप्पीलो के लिए फंडिंग लेने गए थे. तब विकास काफी सुर्खियों में आ गए थे. विकास तब बतौर गेस्ट जज के रूप में नजर आए थे.
5.आज करोड़ों का है साम्राज्य
विकास नाहर ने 10000 पूंजी से हैप्पीलो की शुरुआत की थी. अब उनकी कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ रुपये है. हैपिलो के प्रोडक्ट अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत अन्य ई-कॉमर्स साइट पर भी मिलते हैं. हैप्पीलो में 40 तरह के ड्राय फ्रूट से लेकर 60 तरह के मसालेऔर 100 तरह की चॉकलेटों का उत्पाद होता है.