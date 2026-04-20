18 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, फिर दो साल में बना दी 5 करोड़ की कंपनी

1 . माता-पिता की वजह से ठुकराया ऑफर

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पंजाब के लुधियाना की रहने वाली वंशिका मित्तल ने 18 साल की उम्र में कॉलेज छोड़ दिया था. 2023 में PCM से अपना स्कूल पूरा किया और फिर पटियाला की थापर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक के लिए एडमिशन का ऑफिर भी मिल गया था. लेकिन उनके माता-पिता चाहते थे कि उनकी बेटी लुधियाना में ही रहे, जिसके चलते वंशिका ने ऑफर ठुकरा दिया.

