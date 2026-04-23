24 साल की उम्र में नौकरी छोड़ शुरू किया था बिजनेस, सिर्फ 4 महीने में बना दी 1 करोड़ की कंपनी

2 . इस आइडिया ने शुरू किया बिजनेस

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रिपोर्ट्स के अनुसार, उज्ज्वल ने कहा कि क्रिएटर्स जबरदस्त कंटेंट बना रहे थे और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे. लेकिन वो अपने DM को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनकी ग्रोथ कम हो रही थी. उज्ज्वल का मानना था कि ये मार्केट में एक बड़ा गैप था. इसी वजह से उन्होंने कम लागत में यूजर्स का फीडबैक के लिए एक फ्री एडिशन लॉन्च किया.

