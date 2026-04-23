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24 साल की उम्र में नौकरी छोड़ शुरू किया था बिजनेस, सिर्फ 4 महीने में बना दी 1 करोड़ की कंपनी

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बिजनेस

24 साल की उम्र में नौकरी छोड़ शुरू किया था बिजनेस, सिर्फ 4 महीने में बना दी 1 करोड़ की कंपनी

ज्यादातर लोग अपनी पढ़ाई-लिखाप पूरे करने के बाद नौकरी करने लगते हैं. ऐसे में बहुत कम लोग हैं, जो बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं. आज हम आपको 24 साल के एक लड़के की कहानी लेकर आए हैं, जिसने 24 साल की उम्र में नौकरी छोड़ दी और अपना बिजनेस का रिस्क लिया. आज उसकी करोड़ों की कंपनी है.

मोहम्मद साबिर | Apr 23, 2026, 06:57 PM IST

1.24 साल की उम्र में छोड़ी नौकरी

24 साल की उम्र में छोड़ी नौकरी
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उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले उज्ज्वल नर्गोत्रा (Ujjwal Nargotra) ने सिर्फ 24 साल की उम्र में नौकरी छोड़ दी थी. इस उम्र में ज्यादातर लोग नौकरी की तलाश करते हैं या जिसे मिल जाती है, तो वो नौकरी बचाना के अलावा कुछ नहीं सोचता है. लेकिन उज्ज्वल ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपना बिजनेस शुरू किया. 
 

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2.इस आइडिया ने शुरू किया बिजनेस

इस आइडिया ने शुरू किया बिजनेस
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रिपोर्ट्स के अनुसार, उज्ज्वल ने कहा कि क्रिएटर्स जबरदस्त कंटेंट बना रहे थे और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे. लेकिन वो अपने DM को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनकी ग्रोथ कम हो रही थी. उज्ज्वल का मानना था कि ये मार्केट में एक बड़ा गैप था. इसी वजह से उन्होंने कम लागत में यूजर्स का फीडबैक के लिए एक फ्री एडिशन लॉन्च किया. 
 

3.किस नाम से है कंपनी?

किस नाम से है कंपनी?
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उज्जवल का टारगेट था कि वो एक ऑटोमेशन इंजन बनाए. फिर उन्होंने LinkPlease नाम से स्टार्टअप शुरू किया. बिना किसी फंडिंग, बिना टीम और सिर्फ ज्यादा काम से उन्होंने LinkPlease को करोड़ों का ब्रांड बना दिया. 
 

4.क्या करता है LinkPlease?

क्या करता है LinkPlease?
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LinkPlease एक ऑटोमेशनल प्लेटफॉर्म हैं. इसे इंस्टाग्राम क्रिएटर्स और इन्फलुएंसर्स के लिए बनाया गया है. LinkPlease क्रिकेटर्स को मिलने वाले लाखों मैसेजेस और कमेंट्स को ऑटोमेटिक जवाब देता है. आज करीब 10,000 से ज्यादा क्रिएटर्स इस टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं. 
 

TRENDING NOW

5.सिर्फ 4 महीने में बना दिया करोड़ों का साम्राज्य

सिर्फ 4 महीने में बना दिया करोड़ों का साम्राज्य
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रिपोर्ट्स के अनुसार, उज्जवल ने इस स्टार्टअप के लिए किसी से फंडिंग नहीं ली और न ह कोई टीम बनाई. उन्होंने सिर्फ ज्यादा से ज्यादा काम किया. उन्होंने सिर्फ 4 महीने यानी 120 दिनों में 1 करोड़ं का कंपनी बना दी है. अब उनका अगला टारगेट इसे 10 करोड़ तक पहुंचाना है. 
 

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