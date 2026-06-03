19 साल की उम्र में शुरू किया था अपना बिजनेस, 8वीं फेल ने सिर्फ चार साल में बना दी 136 करोड़ की कंपनी

1 . 8वीं फेल बना करोड़पति

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लुधियाना के रहने वाल त्रिशनीत अरोड़ा को बचपन से ही गेम, कैप्म्यूटर और टेक्नोलॉजी में काफी शौक था. वो कैप्म्यूटर में इतनी घुस गए थे कि उनके पास और से सब्जेक्ट्स के लिए समय ही नहीं था. इसी वजह से वो 8वीं क्लास पास नहीं कर पाए. उसके बाद उन्होंने 19 साल की उम्र में अपना कारोबार किया और 23 साल की उम्र में करोड़पति बन गए थे.

