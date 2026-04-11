13 साल की उम्र में शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 100 करोड़ की कंपनी

2 . इस आइडिया से शुरू किया बिजनेस

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तिलक मेहनत छुट्टियों में अपने चाचा के घर गए थे, छुट्टियों के बाद उनके एग्जाम होने वाले थे. इसी वजह से वो अपने साथ किताबे भी ले गए थे. लेकि लौटते वक्त वो अपने चाचा के घर पर ही किताबे भूल गए. लेकिन उन्हें उसी दिन कोई सस्ता और तेज विकल्प नहीं मिल सका, जिसके बाद उन्हें सेम-डे डिलीवरी सर्विस का आइडिया आया था.

