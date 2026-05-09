पिता से उधार लेकर शुरू किया अपना बिजनेस, आज बना दी 210 करोड़ की कंपनी

2 . कैसे आया बिजनेस का आइडिया?

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तरुण ने कई बिजनेस में फ्लॉप होने के बाद अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने की सोची. उनके पिता का पोल्ट्री बिजनेस था. एक दिन तरुण होटल पर नाश्ता कर रहे थे, तभी उन्हें अंडों में स्वाद और गंध ठीक नहीं लगी. फिर उन्हें धीरे-धीरे समझ आया कि अंड़ों में स्वच्छता नहीं मिलती है और न ही एंटीबायोटिक के इस्‍तेमाल और फीड की क्‍वालिटी का कोई स्‍टैंडर्ड है. इसी आइडिया ने उन्होंने अपना अंड़ों का बिजनेस किया.

