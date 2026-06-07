पिता का बिजनेस हुआ ठप, फिर बेटे ने खड़ी कर दी 300 करोड़ की कंपनी

2 . परिवार का दिवालिया होने के बाद शुरू किया छोटे-मोटे काम

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शुभम गुप्ता ने अपने पिता का बिजनेस ठप होते हुए देखा है. लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी है और न कभी पीछे मुड़कर देखा. उन्होंने छोटे-मोटे काम स्टार्ट कर दिए और उन्होंने देखा कि स्ट्रीटवियर फैशन में ग्राफिक टीशर्ट और कैजुअल स्टाइल की दिलचस्पी मार्केट में बढ़ रहा है. इसी आइडिया पर आया और फिर उन्होंने बेसिक टीशर्ट खरीदी और उसे खुद बेचना स्टार्ट किया. ये कारोबार सेट होने लगा और उन्होंने साइड बिजनेस के तौर पर काम शुरू कर दिया.

