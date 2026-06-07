पिता का बिजनेस हुआ ठप, फिर बेटे ने खड़ी कर दी 300 करोड़ की कंपनी

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Jun 07, 2026, 09:05 PM IST
1.पिता का बिजने हुआ ठप
मुंबई के रहने वाले शुभम गुप्ता एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं. उनके पिता टेक्सटाइल का बिजनेस करते थे. जब शुभम 12वीं क्लास पास करने के बाद कॉलेज की तैयारी कर रहे थे, तो अचानक उनके पिता का बिजनेस ठप पड़ गया और परिवार का दिवालिया हो गया. हालांकि, अचानक उन्हें आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ा. उसके बाद शुभमन ने छोटे-मोटे काम स्टार्ट कर दिए और घर में हाथ बंटाना शुरू किया.
2.परिवार का दिवालिया होने के बाद शुरू किया छोटे-मोटे काम
शुभम गुप्ता ने अपने पिता का बिजनेस ठप होते हुए देखा है. लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी है और न कभी पीछे मुड़कर देखा. उन्होंने छोटे-मोटे काम स्टार्ट कर दिए और उन्होंने देखा कि स्ट्रीटवियर फैशन में ग्राफिक टीशर्ट और कैजुअल स्टाइल की दिलचस्पी मार्केट में बढ़ रहा है. इसी आइडिया पर आया और फिर उन्होंने बेसिक टीशर्ट खरीदी और उसे खुद बेचना स्टार्ट किया. ये कारोबार सेट होने लगा और उन्होंने साइड बिजनेस के तौर पर काम शुरू कर दिया.
3.फिर रखी कंपनी की नींव
शुभम गुप्ता ने टी-शर्ट खरीद और बेचने का काम किया, जो धीरे-धीरे सेट हो गया है. फिर उन्होंने साल 2014 में बॉन्कर्स कॉर्नर लॉन्च किया. उनका विजन किफायती स्ट्रीटवियर बनाना था और मार्केट के हिसाब से बोल्ड और बेबाक अंदाज से बेचना शुरू किया. वो इंटरनेशनल ब्रांड्स की नकल करते रहे.
4.शार्क टैंक में जजों को किया था हैरान
शुभम गुप्ता जब ज्यादा चर्चा में आए थे, जब उन्होंने शार्क टैंक जाकर जजों का हौरान किया था. तब उनकी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ पार कर चुकी थी और 140 करोड़ के करीब था. इसी वजह से शार्क टैंक के जज हैरान रह गए थे.
5.आज बनाया करोड़ों का साम्राज्य
शुभम गुप्ता ने अपने पिता के बिजनेस को फ्लॉप होते हुए देखा है. लेकिन उनके अंदर कभी हार न मानने की ललक थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, शुभम की कंपनी का वैल्यूएशन आज 300 करोड़ रुपये पहुंच गया है.