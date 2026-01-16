FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिजनेस

पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख

आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं, जिससे आपको काफी प्रेरणा मिलने वाली है. दरअसल, पिता के अंतिम संस्कार के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो मां ने सीलिंग फैन बेच दिया था. लेकिन आज उनके पास करोड़ों का कारोबार है. ये कहानी आपके लिए सीख बन सकती है.

मोहम्मद साबिर | Jan 16, 2026, 08:00 PM IST

1.पिता के अंतिम संस्कार के लिए नहीं थे पैसे

पिता के अंतिम संस्कार के लिए नहीं थे पैसे
1

मध्य प्रदेश की रहने वाली सीमा बंसल की लाइफ काफी संघर्ष से गुजरती है. जब वो डेढ़ साल की थी, तो उनके पिता का निधन हो गया था और उनकी मां को पिता के अंतिम संस्कार के लिए सीलिंग फैन बेचना पड़ा था. उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो सुकून से अपने पिता का अंतिम संस्कार कर सके. लेकिन उसके बाद उनकी पूरी लाइफ बदल गई और आज वो करोड़ों की मालिक हैं. 
 

2.मां ने अकेले की चार बच्चों की परवरिश

मां ने अकेले की चार बच्चों की परवरिश
2

पिता के निधन के बाद मां ने अकेले ही चार बच्चों की परवरिश की. उन्होंने संगीत की ट्यूशन दी और चारों बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में दाखिला दिलाया. हालांकि जैसे-जैसे उच्च कक्षाओं में शिक्षा की लागत बढ़ती गई. उन्हें सामना करना मुश्किल हो गया और सीमा को एक सरकारी स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया. शिक्षा का माध्यम पूरी तरह से बदल गया. उसका कोई दोस्त नहीं था और वो छह महीने तक स्कूल नहीं गई. आखिरकार जब वो वापस लौटी तो उसने अपनी कक्षा में टॉप कर लिया था. 
 

3.मुंबई में कई जगह की नौकरी

मुंबई में कई जगह की नौकरी
3

सीमा अपनी पढ़ाई-लिखाई पूरी करने के बाद पूरी फैमिली के साथ मुंबई शिफ्ट हो गईं, जहां उन्होंने कई जगहों पर नौकरी की. उसके बाद उन्हें लंदन में जॉब का ऑफर मिला, जिसे सीमा ने बिना किसी झिझक के मंजूर कर लिया. 
 

4.पहले अमेरिका में किया बिजनेस

पहले अमेरिका में किया बिजनेस
4

सीमा ने लंदन में शादी की थी. उसके बाद उनके पति अमेरिका चले गए. हालांकि कुछ समय बाद सीमा भी उनके पास गई और उनके पति ने अपना बिजनेस शुरू किया. लेकिन अचानक बिजनेस में भारी नुकसान हुआ और वो भारत लौट गए. हालांकि उन्हें अमेरिका का ग्रीन कार्ड भी मिल गया था. लेकिन बिजनेस फ्लॉप के कारण वो भारत लौट गए. 
 

5.भारत में दोबारा शुरू किया बिजनेस

भारत में दोबारा शुरू किया बिजनेस
5

सीमा ने अमेरिका से भारत आकर DCG Packs का बिजनेस शुरू किया. उन्होंने वेबसाइट बनाई और घर से ही कारोबार शुरू कर दिया. वो अकेले ही सबकुछ संभालती थी. उनकी कड़ी मेहनत और लगन से उनके बिजनेस आसमान की बुलंदिया को छूना शुरू कर दिया है.
 

6.आज है करोड़ों का कारोबार

आज है करोड़ों का कारोबार
6

सीमा का डीसीजी पैक्स आज करोड़ों की कमाई कर रहा है. इतने संघर्ष के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करती रहीं. आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 157 करोड़ रुपये का है. आप सीमा की इस कहानी से सीख ले सकते हैं. 
 

