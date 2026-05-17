3 . कब रखी कंपनी की नींव?

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शिखर ने समोसा बेचने के लिए 2016 में नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि वो पूरी तरह इसपर ही फोकस करना चाहते थे. साइंस बैकग्राउंड से होने की वजह से कपल ने समोसे को रेसिपि नहीं बल्कि विज्ञान की तरह देखा. उन्होंने समोसा किंग (Samosa Singh) नाम से कंपनी की नींव रखी. दोनों ने बायोटेक स्किल्स का उपयोग करके स्पेशल रोलर्स और तकनीक बनाई, जिससे मैदे का ग्लूटेन बॉड्स टूट जाता था. इस नई तरह से समोसा तैयार होने के 6 घंटे के बाद तक कुरकुरा रहता था.

