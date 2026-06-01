12 रुपये लेकर घर से भागकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दिया 6000 करोड़ का साम्राज्य

2 . शुरुआत में करनी पड़ी नौकरी

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सावजी भाई अपने गांव से भाग कर सूरत आ गए थे. उन्होंने एक फैक्ट्री में 179 रुपये में काम करना शुरू कर दिया था. 179 की नौकरी में खाने-पीने में 140 रुपये के खर्च हो जाते थे और 39 रुपये बचत होती थी. लेकिन करीब 10 साल तक उन्होंने नौकरी की और फिर अपनी कंपनी शुरू की.

