नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, सिर्फ तीन साल में बना दी 50 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

2 . इस आईडिया से शुरू किया बिजनेस

2

सौरभ ने अभनुव किया कि कॉर्पोरेट में स्टाइलिश दिखने के लिए लोग जो कपड़ पहनते हैं, उससे वो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं. इस आईडिया से उन्होंने साल 2022 में पुरुषों के फैशन को देखते हुए हरफन कंपनी की नींव रखी. उनकी कंपनी पुरुषों के लिए घर से लेकर ऑफिस तक कंफर्टेबल कपड़े बनाती है.

