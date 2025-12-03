FacebookTwitterYoutubeInstagram
पान मसाला के हर पैक पर MRP लिखना जरूरी, इस तारीख से लागू हो रहा ये नियम

क्या ऑन-ड्यूटी ट्रेन मैनेजर Vlog बना सकते हैं? जानें Indian Railways ने क्या दिया जवाब

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बड़ा ऑपरेशन, एनकाउंटर में मारे गए 12 नक्सली, 3 जवान शहीद

EPFO: नौकरी छोड़ने के बाद PF अकाउंट में जमा पैसे पर ब्याज कितने साल तक मिलता है?

नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, सिर्फ तीन साल में बना दी 50 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

65 लाख पेंशनर्स की बड़ी चिंता दूर, सरकार ने DR पर संसद में साफ किया रुख

Photos

बिजनेस

बिजनेस

नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, सिर्फ तीन साल में बना दी 50 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

अक्सर लोग नौकरी करते करते बिजनेस करने को रिस्क समझते हैं. कई लोग ऐसे भी जो ये रिस्क नहीं लेते हैं. हालांकि आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी बताने वाले हैं, जिसने नौकरी पर लात मारकर अपना बिजनेस शुरू किया था. आज उन्होंने करोड़ों की कंपनी बना ली है और आप इस कहानी से सीख ले सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Dec 03, 2025, 08:35 PM IST

1.नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस

नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस
1

बिहार के रहने वाले सौरभ अग्रवाल ने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दिया था और अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया. उन्होंने नौकरी छोड़कर रिस्क लिया था और उनके इस रिस्क पूरी लाइफ बदलदी. 
 

2.इस आईडिया से शुरू किया बिजनेस

इस आईडिया से शुरू किया बिजनेस
2

सौरभ ने अभनुव किया कि कॉर्पोरेट में स्टाइलिश दिखने के लिए लोग जो कपड़ पहनते हैं, उससे वो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं. इस आईडिया से उन्होंने साल 2022 में पुरुषों के फैशन को देखते हुए हरफन कंपनी की नींव रखी. उनकी कंपनी पुरुषों के लिए घर से लेकर ऑफिस तक कंफर्टेबल कपड़े बनाती है. 
 

3.इस अवॉर्ड से कंपनी हुई सम्मानित

इस अवॉर्ड से कंपनी हुई सम्मानित
3

सौरभ अग्रवाल क कंपनी हरफन को भारत में सबसे डिसरप्टिव मेन्सवियर ब्रांड के रूप में प्रतिष्ठित मेंसवियर एक्सीलेंस अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है. 
 

4.सौरभ ने युवाओं को दी सलाह

सौरभ ने युवाओं को दी सलाह
4

सौरभ अग्रवाल ने युवाओं को भी अपना सलाह दी है. उन्होंने बताया कि अगर वो खुद अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो पैसे कमाने के लिए बिजनेस न शुरू करें. बल्कि किसी समस्या को देखे और उससे आईडिया लेकर उस समस्या का समाधान करें, बिजनेस खुद ब खुद चल पड़ेगा. 
 

5.आज बनाई करोड़ों की कंपनी

आज बनाई करोड़ों की कंपनी
5

सौरभर अग्रवाल की कंपनी हरफन एक ऐसा ब्रांड बन गया है, जिसपर भारतीय लोग आंख बंदकर भरोसा करते हैं. कंपनी का रेवेन्यू 50 करोड़ रुपये है. वहीं 2025-26 में इस कंपनी को 100 करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट भी है, जो काफी मुमकिन दिख रहा है. 
 

