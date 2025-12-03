नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस, सिर्फ तीन साल में बना दी 50 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | Dec 03, 2025, 08:35 PM IST
1.नौकरी पर लात मारकर शुरू किया बिजनेस
बिहार के रहने वाले सौरभ अग्रवाल ने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दिया था और अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला लिया. उन्होंने नौकरी छोड़कर रिस्क लिया था और उनके इस रिस्क पूरी लाइफ बदलदी.
2.इस आईडिया से शुरू किया बिजनेस
सौरभ ने अभनुव किया कि कॉर्पोरेट में स्टाइलिश दिखने के लिए लोग जो कपड़ पहनते हैं, उससे वो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं. इस आईडिया से उन्होंने साल 2022 में पुरुषों के फैशन को देखते हुए हरफन कंपनी की नींव रखी. उनकी कंपनी पुरुषों के लिए घर से लेकर ऑफिस तक कंफर्टेबल कपड़े बनाती है.
3.इस अवॉर्ड से कंपनी हुई सम्मानित
सौरभ अग्रवाल क कंपनी हरफन को भारत में सबसे डिसरप्टिव मेन्सवियर ब्रांड के रूप में प्रतिष्ठित मेंसवियर एक्सीलेंस अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है.
4.सौरभ ने युवाओं को दी सलाह
सौरभ अग्रवाल ने युवाओं को भी अपना सलाह दी है. उन्होंने बताया कि अगर वो खुद अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो पैसे कमाने के लिए बिजनेस न शुरू करें. बल्कि किसी समस्या को देखे और उससे आईडिया लेकर उस समस्या का समाधान करें, बिजनेस खुद ब खुद चल पड़ेगा.
5.आज बनाई करोड़ों की कंपनी
सौरभर अग्रवाल की कंपनी हरफन एक ऐसा ब्रांड बन गया है, जिसपर भारतीय लोग आंख बंदकर भरोसा करते हैं. कंपनी का रेवेन्यू 50 करोड़ रुपये है. वहीं 2025-26 में इस कंपनी को 100 करोड़ तक पहुंचाने का टारगेट भी है, जो काफी मुमकिन दिख रहा है.