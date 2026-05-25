600 रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 80 करोड़ की कंपनी

4 . इस नाम से रखी कंपनी की नींव

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सत्यनारायण के पैसे चोरी होने के बाद उनके पास घर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था. लेकिन उनके रिश्तेदारों ने जबरदस्ती 600 रुपये उधार दे किए. फिर उन्होंनवे छोटे लेवल पर दोबारा काम शुरू किया. उन्होंने आरके स्टील (R K Steel) नाम से कंपनी की नींव रखी. उनकी पहली बिक्री सिर्फ 50 रुपये की थी. उस समय वो रोजाना बस से दिल्ली के पटेल नगर से नोएडा आते-जाते थे. साल 1984 में दंगों में उनकी दुकान से सारा लोहे का सामान चोरी हो गया था. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा अपनी दुकान में माल भरा. फिर उनकी किस्मत ने नई मोड़ ली.

