600 रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 80 करोड़ की कंपनी

बिजनेस
मोहम्मद साबिर | May 25, 2026, 11:15 PM IST
1.16 साल की उम्र में छोड़ा घर
हरियाणा के कैथल जिले के रहने वाले सत्यनारायण गोयल ने अपना घर छोड़ दिया और नोएडा शिफ्ट हो गए. 16 साल की उम्र में वो कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि नोएडा में नया इंडस्ट्रियलिया विकसित हो रहा है, तो वहां जाकर काम स्टार्ट करें. इसी वजह से वो हरियाणा से नोएडा आ गए.
2.600 रुपये लेकर घर से निकल गए थे गोयल
जब गोयल ने अपना घर छोड़ने का प्लान किया और पिता को बताया कि वो दिल्ली-नोएडा जाकर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया. लेकिन मां ने उनका साथ दिया और सिर्फ 600 रुपये देकर उन्हें रवाना कर दिया था.
3.पहले 15 दिन सीखा काम
नोएडा आकर उन्होंने 125 रुपये में छोटी सी जगह ली, जहां उन्होंने लोहे का काम स्टार्ट किया. शुरुआत में सत्यनारायण अपने रिश्तेदारों के घर पर रहते थे और उनके रिश्तेदार भी लोहे का काम करते थे, जहां उन्होंने 10 से 15 दिनों तक काम सीखा था. उस समय मशीने नहीं थीं, तो उन्हें तराजू लेना था, जिसके लिए वो चावड़ी बाजार का रुख किया. लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और उनके सारे पैसे चोरी हो गए. उस समय उनकी उम्र सिर्फ 16 साल ही थी.
4.इस नाम से रखी कंपनी की नींव
सत्यनारायण के पैसे चोरी होने के बाद उनके पास घर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था. लेकिन उनके रिश्तेदारों ने जबरदस्ती 600 रुपये उधार दे किए. फिर उन्होंनवे छोटे लेवल पर दोबारा काम शुरू किया. उन्होंने आरके स्टील (R K Steel) नाम से कंपनी की नींव रखी. उनकी पहली बिक्री सिर्फ 50 रुपये की थी. उस समय वो रोजाना बस से दिल्ली के पटेल नगर से नोएडा आते-जाते थे. साल 1984 में दंगों में उनकी दुकान से सारा लोहे का सामान चोरी हो गया था. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा अपनी दुकान में माल भरा. फिर उनकी किस्मत ने नई मोड़ ली.
5.आज बना दी करोड़ों की कंपनी
सत्यनारायण गोयल के लिए बिजनेस करना आसान नहीं था. उन्होंने सफल बिजनेसमैन बनने से पहले कई चुनौतियों का पार किया और उनका सामना किया. आज उनकी कंपनी टाटा स्टील के साथ भी काम करती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, सत्यनारायण गोयल की कंपनी आरके स्टील का सालाना टर्नओवर 80 करोड़ रुपये है.