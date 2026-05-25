FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
RCB vs GT Qualifier 1: गेंदबाजों के लिए मुश्किलें... आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार ने पिच पर दिया बड़ा बयान

RCB vs GT Qualifier 1: गेंदबाजों के लिए मुश्किलें... आरसीबी कप्तान रजत पाटीदार ने पिच पर दिया बड़ा बयान

Today Horoscope 26 May 2026: कर्क और कन्या वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

कर्क और कन्या वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

धर्मेंद्र, हरमनप्रीत कौर समेत 66 हस्तियों को पद्म सम्मान, यहां देखें पूरी लिस्ट

धर्मेंद्र, हरमनप्रीत कौर समेत 66 हस्तियों को पद्म सम्मान, यहां देखें पूरी लिस्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
600 रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 80 करोड़ की कंपनी

600 रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 80 करोड़ की कंपनी

IPL Playoffs में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली टीमें, इस टीम ने बना दिए थे 233 रन

IPL Playoffs में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली टीमें, इस टीम ने बना दिए थे 233 रन

IPL Playoffs में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में RCB कप्तान का भी नाम शामिल

IPL Playoffs में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में RCB कप्तान का भी नाम शामिल

HomePhotos

बिजनेस

600 रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 80 करोड़ की कंपनी

16 साल की उम्र पढ़ाई-लिखाई के साथ खेल-कूद की होती है. लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने 16 साल की उम्र में बड़े सपने देख लिए थे. उनका बचपन काफी संघर्ष से गुजरा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है.

मोहम्मद साबिर | May 25, 2026, 11:15 PM IST

1.16 साल की उम्र में छोड़ा घर

16 साल की उम्र में छोड़ा घर
1

हरियाणा के कैथल जिले के रहने वाले सत्यनारायण गोयल ने अपना घर छोड़ दिया और नोएडा शिफ्ट हो गए. 16 साल की उम्र में वो कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि नोएडा में नया इंडस्ट्रियलिया विकसित हो रहा है, तो वहां जाकर काम स्टार्ट करें. इसी वजह से वो हरियाणा से नोएडा आ गए.
 

Advertisement

2.600 रुपये लेकर घर से निकल गए थे गोयल

600 रुपये लेकर घर से निकल गए थे गोयल
2

जब गोयल ने अपना घर छोड़ने का प्लान किया और पिता को बताया कि वो दिल्ली-नोएडा जाकर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया. लेकिन मां ने उनका साथ दिया और सिर्फ 600 रुपये देकर उन्हें रवाना कर दिया था. 
 

3.पहले 15 दिन सीखा काम

पहले 15 दिन सीखा काम
3

नोएडा आकर उन्होंने 125 रुपये में छोटी सी जगह ली, जहां उन्होंने लोहे का काम स्टार्ट किया. शुरुआत में सत्यनारायण अपने रिश्तेदारों के घर पर रहते थे और उनके रिश्तेदार भी लोहे का काम करते थे, जहां उन्होंने 10 से 15 दिनों तक काम सीखा था. उस समय मशीने नहीं थीं, तो उन्हें तराजू लेना था, जिसके लिए वो चावड़ी बाजार का रुख किया. लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और उनके सारे पैसे चोरी हो गए. उस समय उनकी उम्र सिर्फ 16 साल ही थी. 
 

4.इस नाम से रखी कंपनी की नींव

इस नाम से रखी कंपनी की नींव
4

सत्यनारायण के पैसे चोरी होने के बाद उनके पास घर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था. लेकिन उनके रिश्तेदारों ने जबरदस्ती 600 रुपये उधार दे किए. फिर उन्होंनवे छोटे लेवल पर दोबारा काम शुरू किया. उन्होंने आरके स्टील (R K Steel) नाम से कंपनी की नींव रखी. उनकी पहली बिक्री सिर्फ 50 रुपये की थी. उस समय वो रोजाना बस से दिल्ली के पटेल नगर से नोएडा आते-जाते थे. साल 1984 में दंगों में उनकी दुकान से सारा लोहे का सामान चोरी हो गया था. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दोबारा अपनी दुकान में माल भरा. फिर उनकी किस्मत ने नई मोड़ ली. 
 

TRENDING NOW

5.आज बना दी करोड़ों की कंपनी

आज बना दी करोड़ों की कंपनी
5

सत्यनारायण गोयल के लिए बिजनेस करना आसान नहीं था. उन्होंने सफल बिजनेसमैन बनने से पहले कई चुनौतियों का पार किया और उनका सामना किया. आज उनकी कंपनी टाटा स्टील के साथ भी काम करती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, सत्यनारायण गोयल की कंपनी आरके स्टील का सालाना टर्नओवर 80 करोड़ रुपये है. 
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
600 रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 80 करोड़ की कंपनी
600 रुपये से शुरू किया था अपना बिजनेस, आज खड़ी कर दी 80 करोड़ की कंपनी
IPL Playoffs में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली टीमें, इस टीम ने बना दिए थे 233 रन
IPL Playoffs में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली टीमें, इस टीम ने बना दिए थे 233 रन
IPL Playoffs में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में RCB कप्तान का भी नाम शामिल
IPL Playoffs में शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में RCB कप्तान का भी नाम शामिल
दूसरे वर्ल्ड वॉर में बना था भारत का यह एयरपोर्ट, आज यहां से दुनिया के हर कोने के लिए उड़ते हैं विमान
दूसरे वर्ल्ड वॉर में बना था भारत का यह एयरपोर्ट, आज यहां से दुनिया के हर कोने के लिए उड़ते हैं विमान
कौन हैं Travis Head की वाइफ जेसिका डेविस? खूबसूरती में विराट कोहली की पत्नी भी छूटी पीछे, देखें तस्वीरें
कौन हैं Travis Head की वाइफ जेसिका डेविस? खूबसूरती में विराट कोहली की पत्नी भी छूटी पीछे, देखें तस्वीरें
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: आपके जन्म तारीख और मूलांक में छिपे हैं लॉटरी नंबर, लो शू ग्रिड में भाग्यांक और कुआं नंबर डालते ही लग जाएगा पता
आपके जन्म तारीख और मूलांक में छिपे हैं लॉटरी नंबर, लो शू ग्रिड में भाग्यांक और कुआं नंबर डालते ही लग जाएगा पता
Numerology: ये 3 मूलांक सेल्फिश-मौका परस्त और ड्यूअल माइंडसेट वाले होते हैं, जरूरत के हिसाब से बदलते हैं अपना रंग
ये 3 मूलांक सेल्फिश-मौका परस्त और ड्यूअल माइंडसेट वाले होते हैं, जरूरत के हिसाब से बदलते हैं अपना रंग
Aaj ka Rashifal: प्रेम, करियर और धन के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Aaj ka Rashifal: प्रेम, करियर और धन के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: किस मूलांक की लड़कियां होती हैं सबसे केयरिंग वाइफ? जन्मतिथि से जाने लव कैमेस्ट्री करेगी मैच या घर बनेगा अखाड़ा
किस मूलांक की लड़कियां होती हैं सबसे केयरिंग वाइफ? जन्मतिथि से जाने लव कैमेस्ट्री करेगी मैच या घर बनेगा अखाड़ा
Numerology: इस मूलांक वालों का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है हाई, Limits Cross हुई तो खत्म कर लेंगे रिश्ता!
Numerology: इस मूलांक वालों का सेल्फ रिस्पेक्ट होता है हाई, Limits Cross हुई तो खत्म कर लेंगे रिश्ता!
MORE
Advertisement