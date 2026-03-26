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नौकरी पर लात मारकर दो भाईयों ने शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया 250 करोड़ का कारोबार

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बिजनेस

नौकरी पर लात मारकर दो भाईयों ने शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया 250 करोड़ का कारोबार

महाराष्‍ट्र के दो भाईयों ने दुनिया को बता दिया है कि बिजनेस करने वाले अपने शहर, गांव और देश में रहकर कारोबार कर सकते हैं. नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया और आज करोड़ों का साम्राज्य बना दिया है. आप इस सच्ची कहानी से सीख ले सकते हैं.

मोहम्मद साबिर | Mar 26, 2026, 10:24 PM IST

1.दो भाईयों ने नौकरी पर मारी लात

दो भाईयों ने नौकरी पर मारी लात
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भोदाणी के रहने वाले सत्यजीत हांगे और अजिंक्य हांगे पुणे में पले-बढ़े हैं. दोनों भाईयों ने कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने के बाद पुणे यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से मास्टर्स किया. उसके बाद उनकी बैंक में नौकरी भी लग गई. लेकिन कारोबार करने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी. 
 

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2.ऑर्गेनिक खेती करने का लिया फैसला

ऑर्गेनिक खेती करने का लिया फैसला
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सत्यजीत हांगे और अजिंक्य हांगे ने करीब 10 साल तक बैंक में नौकरी की. लेकिन फिर ऑर्गेनिक खेती की सोची और नौकरी छोड़कर अपने गांव वापस लौट गए. फिर दोनों भाईयों ने ऑर्गेनिक खेती का बिजनेस शुरू किया. 
 

3.कब शुरू किया अपना कारोबार?

कब शुरू किया अपना कारोबार?
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साल 2012 में नौकरी छोड़ने के बाद सत्यजीत हांगे और अजिंक्य हांगे ने साल 2017 में टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म की नींव रखी. दोनों ने शुरुआती दौर में जमीन के एक छोटी से टुकड़े पर काम किया. लेकिन आज उनके पास 20 एकड़ फॉर्म है, जहां ऑर्गेनिक खेती करते हैं. 
 

4.आज बेचते हैं 100 से ज्यादा उत्पाद

आज बेचते हैं 100 से ज्यादा उत्पाद
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सत्यजीत हांगे और अजिंक्य हांगे आज 100 से ज्यादा उत्पाद बेच रहे हैं. उनकी कंपनी में दूध, घी, तेल, अनाज, चावल, घी, दाल, गुलकंद, च्यवनप्राश और लड्डू जैसे ऑर्गेनिक बेचते हैं. अब इन दोनों भाईयों के फॉर्म में 14 से भी ज्यादा देशों को लोग आकर खेती सीखते हैं. 
 

TRENDING NOW

5.आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य

आज बना दिया करोड़ों का साम्राज्य
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सत्यजीत हांगे और अजिंक्य हांगे की कंपनी टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्‍स ने देखते ही देखते करोड़ों का कारोबार कर लिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी कंपनी का रिवेन्यू 250 करोड़ रुपये है. वहीं अब उनका टारगेट रिवेन्यू को 450 करोड़ तक पहुंचाना है. 
 

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