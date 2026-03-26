नौकरी पर लात मारकर दो भाईयों ने शुरू किया बिजनेस, आज बना दिया 250 करोड़ का कारोबार

1 . दो भाईयों ने नौकरी पर मारी लात

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भोदाणी के रहने वाले सत्यजीत हांगे और अजिंक्य हांगे पुणे में पले-बढ़े हैं. दोनों भाईयों ने कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने के बाद पुणे यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से मास्टर्स किया. उसके बाद उनकी बैंक में नौकरी भी लग गई. लेकिन कारोबार करने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी.

